AS Trend LLC

Mikhail 10k

AS Trend LLC
0 avis
Fiabilité
68 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 215%
Bybit-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
26 848
Bénéfice trades:
20 533 (76.47%)
Perte trades:
6 315 (23.52%)
Meilleure transaction:
2 052.00 UST
Pire transaction:
-3 834.00 UST
Bénéfice brut:
187 192.80 UST (11 388 838 pips)
Perte brute:
-175 431.90 UST (10 576 284 pips)
Gains consécutifs maximales:
54 (49.46 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
6 262.26 UST (19)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
95.46%
Charge de dépôt maximale:
34.71%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
202
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
0.36
Longs trades:
17 695 (65.91%)
Courts trades:
9 153 (34.09%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.44 UST
Bénéfice moyen:
9.12 UST
Perte moyenne:
-27.78 UST
Pertes consécutives maximales:
53 (-6 020.90 UST)
Perte consécutive maximale:
-8 289.27 UST (4)
Croissance mensuelle:
16.58%
Prévision annuelle:
201.46%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16 824.08 UST
Maximal:
32 570.12 UST (173.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.49% (32 642.97 UST)
Par fonds propres:
86.62% (43 763.80 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 6241
GBPUSD+ 2720
EURUSD+ 2219
GBPJPY+ 2022
EURCAD+ 1639
EURCHF+ 1191
AUDCHF+ 1159
SOLUSDT 689
NZDCHF+ 608
GBPCHF+ 543
EURAUD+ 542
INJUSDT 536
AUDUSD+ 528
USDCHF+ 524
GBPCAD+ 491
NZDUSD+ 477
USDCAD+ 477
NZDCAD+ 441
EURGBP+ 426
BTCUSDT 405
ETHUSDT 356
USDJPY+ 355
CADCHF+ 352
TIAUSDT 348
NZDJPY+ 210
TONUSDT 198
AUDJPY+ 186
BNBUSDT 158
XAUAUD+ 147
XAUJPY+ 146
XAUEUR+ 134
AVAXUSDT 124
ORDIUSDT 121
XRPUSDT 59
SUIUSDT 25
NEARUSDT 24
WIFUSDT 15
WLDUSDT 6
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 24K
GBPUSD+ 1.2K
EURUSD+ 1.4K
GBPJPY+ 1.2K
EURCAD+ 2.8K
EURCHF+ 2.9K
AUDCHF+ 2.8K
SOLUSDT -1.5K
NZDCHF+ 2.1K
GBPCHF+ -2.6K
EURAUD+ 1.4K
INJUSDT 390
AUDUSD+ 116
USDCHF+ -4.4K
GBPCAD+ -2.1K
NZDUSD+ -6K
USDCAD+ -1.5K
NZDCAD+ -1.2K
EURGBP+ -2.7K
BTCUSDT 6.6K
ETHUSDT 245
USDJPY+ 1.9K
CADCHF+ -170
TIAUSDT -1.1K
NZDJPY+ -2.1K
TONUSDT -2K
AUDJPY+ 414
BNBUSDT -746
XAUAUD+ -2.3K
XAUJPY+ 3.9K
XAUEUR+ -821
AVAXUSDT -2.1K
ORDIUSDT -2.8K
XRPUSDT -2.9K
SUIUSDT -99
NEARUSDT -2.5K
WIFUSDT 165
WLDUSDT -170
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 242K
GBPUSD+ 25K
EURUSD+ 36K
GBPJPY+ 38K
EURCAD+ 27K
EURCHF+ 26K
AUDCHF+ 22K
SOLUSDT -1.4M
NZDCHF+ 13K
GBPCHF+ -26K
EURAUD+ 17K
INJUSDT -75K
AUDUSD+ 6.4K
USDCHF+ -16K
GBPCAD+ -11K
NZDUSD+ -23K
USDCAD+ 5.5K
NZDCAD+ -2.2K
EURGBP+ -4.2K
BTCUSDT 2.8M
ETHUSDT -51K
USDJPY+ 37K
CADCHF+ -4.9K
TIAUSDT -66K
NZDJPY+ -17K
TONUSDT -259K
AUDJPY+ 5.7K
BNBUSDT -32K
XAUAUD+ -3.5K
XAUJPY+ 63K
XAUEUR+ -3K
AVAXUSDT -194K
ORDIUSDT -257K
XRPUSDT -232K
SUIUSDT -531K
NEARUSDT -29K
WIFUSDT 13K
WLDUSDT -5.4K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 052.00 UST
Pire transaction: -3 834 UST
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +49.46 UST
Perte consécutive maximale: -6 020.90 UST

Запуск нового счета - целевая прибыль 5% в месяц
Aucun avis
