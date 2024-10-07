- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
26 848
Bénéfice trades:
20 533 (76.47%)
Perte trades:
6 315 (23.52%)
Meilleure transaction:
2 052.00 UST
Pire transaction:
-3 834.00 UST
Bénéfice brut:
187 192.80 UST (11 388 838 pips)
Perte brute:
-175 431.90 UST (10 576 284 pips)
Gains consécutifs maximales:
54 (49.46 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
6 262.26 UST (19)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
95.46%
Charge de dépôt maximale:
34.71%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
202
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
0.36
Longs trades:
17 695 (65.91%)
Courts trades:
9 153 (34.09%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.44 UST
Bénéfice moyen:
9.12 UST
Perte moyenne:
-27.78 UST
Pertes consécutives maximales:
53 (-6 020.90 UST)
Perte consécutive maximale:
-8 289.27 UST (4)
Croissance mensuelle:
16.58%
Prévision annuelle:
201.46%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16 824.08 UST
Maximal:
32 570.12 UST (173.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.49% (32 642.97 UST)
Par fonds propres:
86.62% (43 763.80 UST)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|6241
|GBPUSD+
|2720
|EURUSD+
|2219
|GBPJPY+
|2022
|EURCAD+
|1639
|EURCHF+
|1191
|AUDCHF+
|1159
|SOLUSDT
|689
|NZDCHF+
|608
|GBPCHF+
|543
|EURAUD+
|542
|INJUSDT
|536
|AUDUSD+
|528
|USDCHF+
|524
|GBPCAD+
|491
|NZDUSD+
|477
|USDCAD+
|477
|NZDCAD+
|441
|EURGBP+
|426
|BTCUSDT
|405
|ETHUSDT
|356
|USDJPY+
|355
|CADCHF+
|352
|TIAUSDT
|348
|NZDJPY+
|210
|TONUSDT
|198
|AUDJPY+
|186
|BNBUSDT
|158
|XAUAUD+
|147
|XAUJPY+
|146
|XAUEUR+
|134
|AVAXUSDT
|124
|ORDIUSDT
|121
|XRPUSDT
|59
|SUIUSDT
|25
|NEARUSDT
|24
|WIFUSDT
|15
|WLDUSDT
|6
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|24K
|GBPUSD+
|1.2K
|EURUSD+
|1.4K
|GBPJPY+
|1.2K
|EURCAD+
|2.8K
|EURCHF+
|2.9K
|AUDCHF+
|2.8K
|SOLUSDT
|-1.5K
|NZDCHF+
|2.1K
|GBPCHF+
|-2.6K
|EURAUD+
|1.4K
|INJUSDT
|390
|AUDUSD+
|116
|USDCHF+
|-4.4K
|GBPCAD+
|-2.1K
|NZDUSD+
|-6K
|USDCAD+
|-1.5K
|NZDCAD+
|-1.2K
|EURGBP+
|-2.7K
|BTCUSDT
|6.6K
|ETHUSDT
|245
|USDJPY+
|1.9K
|CADCHF+
|-170
|TIAUSDT
|-1.1K
|NZDJPY+
|-2.1K
|TONUSDT
|-2K
|AUDJPY+
|414
|BNBUSDT
|-746
|XAUAUD+
|-2.3K
|XAUJPY+
|3.9K
|XAUEUR+
|-821
|AVAXUSDT
|-2.1K
|ORDIUSDT
|-2.8K
|XRPUSDT
|-2.9K
|SUIUSDT
|-99
|NEARUSDT
|-2.5K
|WIFUSDT
|165
|WLDUSDT
|-170
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|242K
|GBPUSD+
|25K
|EURUSD+
|36K
|GBPJPY+
|38K
|EURCAD+
|27K
|EURCHF+
|26K
|AUDCHF+
|22K
|SOLUSDT
|-1.4M
|NZDCHF+
|13K
|GBPCHF+
|-26K
|EURAUD+
|17K
|INJUSDT
|-75K
|AUDUSD+
|6.4K
|USDCHF+
|-16K
|GBPCAD+
|-11K
|NZDUSD+
|-23K
|USDCAD+
|5.5K
|NZDCAD+
|-2.2K
|EURGBP+
|-4.2K
|BTCUSDT
|2.8M
|ETHUSDT
|-51K
|USDJPY+
|37K
|CADCHF+
|-4.9K
|TIAUSDT
|-66K
|NZDJPY+
|-17K
|TONUSDT
|-259K
|AUDJPY+
|5.7K
|BNBUSDT
|-32K
|XAUAUD+
|-3.5K
|XAUJPY+
|63K
|XAUEUR+
|-3K
|AVAXUSDT
|-194K
|ORDIUSDT
|-257K
|XRPUSDT
|-232K
|SUIUSDT
|-531K
|NEARUSDT
|-29K
|WIFUSDT
|13K
|WLDUSDT
|-5.4K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2 052.00 UST
Pire transaction: -3 834 UST
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +49.46 UST
Perte consécutive maximale: -6 020.90 UST
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
