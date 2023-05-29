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Сигналы / MetaTrader 4 / NETRINOX TopTenTraders WMC
Leo Ance Sundara Ganda

NETRINOX TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
Leo Ance Sundara Ganda

Leo Ance Sundara Ganda

Hello, I'm Leo.
Since 2010, I start trading and so many lesson from forex market. If you ever trade on Marketiva, we are on same experience level. 😊
I have team development EA and forex group administrator. If you want to join Indonesia trader competition, you are on right place.
0 отзывов
167 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2023 -51%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
381
Прибыльных трейдов:
299 (78.47%)
Убыточных трейдов:
82 (21.52%)
Лучший трейд:
26.48 USD
Худший трейд:
-49.81 USD
Общая прибыль:
2 612.62 USD (44 264 pips)
Общий убыток:
-2 867.42 USD (48 448 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (174.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
174.82 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
26.39%
Макс. загрузка депозита:
9.13%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
-0.40
Длинных трейдов:
159 (41.73%)
Коротких трейдов:
222 (58.27%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-0.67 USD
Средняя прибыль:
8.74 USD
Средний убыток:
-34.97 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-106.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-108.62 USD (3)
Прирост в месяц:
32.55%
Годовой прогноз:
394.91%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
351.48 USD
Максимальная:
637.68 USD (81.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
81.11% (637.68 USD)
По эквити:
16.91% (31.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCHF 381
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCHF -255
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCHF -4.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.48 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +174.82 USD
Макс. убыток в серии: -106.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 64
IronFXBM-Real1
0.00 × 3
XMTrading-Real 47
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
OctaFX-Real3
0.00 × 6
Dukascopy-live-1
0.00 × 72
RedstoneMarketsLtd-Live
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 6
Exness-Real18
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 53
Coinexx-Live
0.00 × 44
FusionMarkets-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 96
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal07
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 10
OctaFX-Real4
0.00 × 1
BDSwissGlobal-Real01
0.00 × 26
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 58
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
еще 127...
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Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team





Нет отзывов
2026.08.05 08:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 21:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.22 19:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.19 21:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.03.19 15:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.15 21:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 07:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 10:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.25 06:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 19:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 13:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 12:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.17 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.14 20:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.12 21:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 13:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.04 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 15:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NETRINOX TopTenTraders WMC
50 USD в месяц
-51%
0
0
USD
245
USD
167
100%
381
78%
26%
0.91
-0.67
USD
81%
1:500
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