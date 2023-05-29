- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|264
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCHF
|-196
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCHF
|-3.3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 64
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 47
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 6
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 72
|
RedstoneMarketsLtd-Live
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 6
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 53
|
Coinexx-Live
|0.00 × 44
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 96
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal07
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real4
|0.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Real01
|0.00 × 26
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 58
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
Thank you for visiting our signal
We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.
We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.
If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.
Regards
3T & FXGP Team
