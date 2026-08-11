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XISE: FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September

30.39 USD 0.02 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XISE за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.39, а максимальная — 30.39.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XISE сегодня?

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September (XISE) сегодня оценивается на уровне 30.39. Инструмент торгуется в пределах 30.39 - 30.39, вчерашнее закрытие составило 30.37, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XISE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September?

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September в настоящее время оценивается в 30.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.43% и USD. Отслеживайте движения XISE на графике в реальном времени.

Как купить акции XISE?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September (XISE) по текущей цене 30.39. Ордера обычно размещаются около 30.39 или 30.69, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XISE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XISE?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September предполагает учет годового диапазона 29.61 - 30.54 и текущей цены 30.39. Многие сравнивают 0.20% и 1.00% перед размещением ордеров на 30.39 или 30.69. Изучайте ежедневные изменения цены XISE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September (XISE) за последний год составила 30.54. Акции заметно колебались в пределах 29.61 - 30.54, сравнение с 30.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September (XISE) за год составила 29.61. Сравнение с текущими 30.39 и 29.61 - 30.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XISE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XISE?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.37 и 0.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.39 30.39
Годовой диапазон
29.61 30.54
Предыдущее закрытие
30.37
Open
30.39
Bid
30.39
Ask
30.69
Low
30.39
High
30.39
Объем
1
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
1.00%
Годовое изменение
0.43%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%