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XISE: FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September
Курс XISE за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.39, а максимальная — 30.39.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XISE сегодня?
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September (XISE) сегодня оценивается на уровне 30.39. Инструмент торгуется в пределах 30.39 - 30.39, вчерашнее закрытие составило 30.37, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XISE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September?
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September в настоящее время оценивается в 30.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.43% и USD. Отслеживайте движения XISE на графике в реальном времени.
Как купить акции XISE?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September (XISE) по текущей цене 30.39. Ордера обычно размещаются около 30.39 или 30.69, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XISE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XISE?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September предполагает учет годового диапазона 29.61 - 30.54 и текущей цены 30.39. Многие сравнивают 0.20% и 1.00% перед размещением ордеров на 30.39 или 30.69. Изучайте ежедневные изменения цены XISE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September (XISE) за последний год составила 30.54. Акции заметно колебались в пределах 29.61 - 30.54, сравнение с 30.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September (XISE) за год составила 29.61. Сравнение с текущими 30.39 и 29.61 - 30.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XISE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XISE?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.37 и 0.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.37
- Open
- 30.39
- Bid
- 30.39
- Ask
- 30.69
- Low
- 30.39
- High
- 30.39
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- 1.00%
- Годовое изменение
- 0.43%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%