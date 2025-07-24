Валюты / WY
WY: Weyerhaeuser Company
24.95 USD 0.10 (0.40%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WY за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.79, а максимальная — 25.15.
Следите за динамикой Weyerhaeuser Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WY
Дневной диапазон
24.79 25.15
Годовой диапазон
24.10 33.96
- Предыдущее закрытие
- 24.85
- Open
- 24.80
- Bid
- 24.95
- Ask
- 25.25
- Low
- 24.79
- High
- 25.15
- Объем
- 6.330 K
- Дневное изменение
- 0.40%
- Месячное изменение
- -2.23%
- 6-месячное изменение
- -14.76%
- Годовое изменение
- -26.31%
