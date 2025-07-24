통화 / WY
WY: Weyerhaeuser Company
24.11 USD 0.42 (1.71%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WY 환율이 오늘 -1.71%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.97이고 고가는 24.49이었습니다.
Weyerhaeuser Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
WY News
- 웨이어하우저, 52주 신저가 기록: 24.1 USD
- Weyerhaeuser stock hits 52-week low at 24.1 USD
- 보이시 캐스케이드 목표 주가, BMO 캐피털서 100달러로 하향
- Boise Cascade stock price target lowered to $100 at BMO Capital
- Weyerhaeuser completes sale of Princeton lumber mill to Gorman Group
- Why Is UFP Industries (UFPI) Up 2.6% Since Last Earnings Report?
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Weyerhaeuser Company And Lumber Prices (NYSE:WY)
- Macquarie Climate Solutions Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:IVEIX)
- Weyerhaeuser Stock: Still Expensive Given A Weak Housing Market (NYSE:WY)
- Weyerhaeuser declares quarterly dividend of $0.21 per share
- Here's What to Know Ahead of Martin Marietta's Q2 Earnings Release
- Behind The (Revised) Curve
- Vulcan's Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Both Up Y/Y
- Weyerhaeuser stock holds Buy rating at DA Davidson despite headwinds
- Earnings call transcript: Weyerhaeuser Q2 2025 misses EPS, stock up 3%
- Comfort Systems Stock Up 14% on Q2 Earnings & Revenue Beat
- DA Davidson reiterates Buy rating on Weyerhaeuser stock with $35 price target
- Weyerhaeuser Company 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WY)
- Weyerhaeuser's Q2 Earnings & Sales Top Estimates, Both Down Y/Y
- Weyerhaeuser Q2 2025 slides: Real Estate gains offset Wood Products weakness
- Weyerhaeuser (WY) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Weyerhaeuser earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
일일 변동 비율
23.97 24.49
년간 변동
23.97 33.96
- 이전 종가
- 24.53
- 시가
- 24.48
- Bid
- 24.11
- Ask
- 24.41
- 저가
- 23.97
- 고가
- 24.49
- 볼륨
- 5.316 K
- 일일 변동
- -1.71%
- 월 변동
- -5.53%
- 6개월 변동
- -17.63%
- 년간 변동율
- -28.80%
