WY: Weyerhaeuser Company
24.53 USD 0.03 (0.12%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WY hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.47 bis zu einem Hoch von 24.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Weyerhaeuser Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WY News
- Boise Cascade stock price target lowered to $100 at BMO Capital
- Weyerhaeuser completes sale of Princeton lumber mill to Gorman Group
- Why Is UFP Industries (UFPI) Up 2.6% Since Last Earnings Report?
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Weyerhaeuser Company And Lumber Prices (NYSE:WY)
- Macquarie Climate Solutions Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:IVEIX)
- Weyerhaeuser Stock: Still Expensive Given A Weak Housing Market (NYSE:WY)
- Weyerhaeuser declares quarterly dividend of $0.21 per share
- Here's What to Know Ahead of Martin Marietta's Q2 Earnings Release
- Behind The (Revised) Curve
- Vulcan's Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Both Up Y/Y
- Weyerhaeuser stock holds Buy rating at DA Davidson despite headwinds
- Earnings call transcript: Weyerhaeuser Q2 2025 misses EPS, stock up 3%
- Comfort Systems Stock Up 14% on Q2 Earnings & Revenue Beat
- DA Davidson reiterates Buy rating on Weyerhaeuser stock with $35 price target
- Weyerhaeuser Company 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WY)
- Weyerhaeuser's Q2 Earnings & Sales Top Estimates, Both Down Y/Y
- Weyerhaeuser Q2 2025 slides: Real Estate gains offset Wood Products weakness
- Weyerhaeuser (WY) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Weyerhaeuser earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Weyerhaeuser (WY) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Morning Bid: Trade relief, business lift and market high
- Intel, Newmont, Deckers set to report earnings Thursday
Tagesspanne
24.47 24.83
Jahresspanne
24.10 33.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.50
- Eröffnung
- 24.66
- Bid
- 24.53
- Ask
- 24.83
- Tief
- 24.47
- Hoch
- 24.83
- Volumen
- 5.069 K
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- -3.88%
- 6-Monatsänderung
- -16.19%
- Jahresänderung
- -27.55%
