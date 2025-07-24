Devises / WY
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WY: Weyerhaeuser Company
24.11 USD 0.42 (1.71%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WY a changé de -1.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.97 et à un maximum de 24.49.
Suivez la dynamique Weyerhaeuser Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WY Nouvelles
- L’action Weyerhaeuser atteint son plus bas niveau sur 52 semaines à 24,1 USD
- Weyerhaeuser stock hits 52-week low at 24.1 USD
- L’objectif de cours de Boise Cascade abaissé à 100$ par BMO Capital
- Boise Cascade stock price target lowered to $100 at BMO Capital
- Weyerhaeuser completes sale of Princeton lumber mill to Gorman Group
- Why Is UFP Industries (UFPI) Up 2.6% Since Last Earnings Report?
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Weyerhaeuser Company And Lumber Prices (NYSE:WY)
- Macquarie Climate Solutions Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:IVEIX)
- Weyerhaeuser Stock: Still Expensive Given A Weak Housing Market (NYSE:WY)
- Weyerhaeuser declares quarterly dividend of $0.21 per share
- Here's What to Know Ahead of Martin Marietta's Q2 Earnings Release
- Behind The (Revised) Curve
- Vulcan's Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Both Up Y/Y
- Weyerhaeuser stock holds Buy rating at DA Davidson despite headwinds
- Earnings call transcript: Weyerhaeuser Q2 2025 misses EPS, stock up 3%
- Comfort Systems Stock Up 14% on Q2 Earnings & Revenue Beat
- DA Davidson reiterates Buy rating on Weyerhaeuser stock with $35 price target
- Weyerhaeuser Company 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WY)
- Weyerhaeuser's Q2 Earnings & Sales Top Estimates, Both Down Y/Y
- Weyerhaeuser Q2 2025 slides: Real Estate gains offset Wood Products weakness
- Weyerhaeuser (WY) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Weyerhaeuser earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
Range quotidien
23.97 24.49
Range Annuel
23.97 33.96
- Clôture Précédente
- 24.53
- Ouverture
- 24.48
- Bid
- 24.11
- Ask
- 24.41
- Plus Bas
- 23.97
- Plus Haut
- 24.49
- Volume
- 5.316 K
- Changement quotidien
- -1.71%
- Changement Mensuel
- -5.53%
- Changement à 6 Mois
- -17.63%
- Changement Annuel
- -28.80%
20 septembre, samedi