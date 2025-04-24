КотировкиРазделы
Валюты / WSFS
WSFS: WSFS Financial Corporation

54.33 USD 1.02 (1.84%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WSFS за сегодня изменился на -1.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.84, а максимальная — 55.22.

Дневной диапазон
53.84 55.22
Годовой диапазон
42.44 62.75
Предыдущее закрытие
55.35
Open
55.14
Bid
54.33
Ask
54.63
Low
53.84
High
55.22
Объем
1.227 K
Дневное изменение
-1.84%
Месячное изменение
-5.87%
6-месячное изменение
4.64%
Годовое изменение
6.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.