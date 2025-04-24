Валюты / WSFS
WSFS: WSFS Financial Corporation
54.33 USD 1.02 (1.84%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WSFS за сегодня изменился на -1.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.84, а максимальная — 55.22.
Следите за динамикой WSFS Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WSFS
- Bryn Mawr Trust объявляет о ключевых назначениях в подразделении по управлению активами
- Bryn Mawr Trust announces key leadership appointments in wealth division
- Zacks Industry Outlook Highlights ServisFirst Bancshares, WSFS Financial and Provident Financial Services
- 3 Stocks to Consider From the Thriving Savings & Loan Industry
- All You Need to Know About WSFS (WSFS) Rating Upgrade to Buy
- WSFS Bank adds Kevin Stach as middle market senior relationship manager
- Here's Why WSFS (WSFS) Could be Great Choice for a Bottom Fisher
- Earnings call transcript: WSFS Financial beats Q2 2025 estimates, stock dips
- WSFS Q2 2025 slides reveal strong fee revenue growth, company raises full-year guidance
- WSFS Financial Corporation (WSFS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- WSFS Financial (WSFS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- WSFS earnings beat by $0.14, revenue topped estimates
- WSFS Bank appoints Frank McGrane as executive vice president, CCO
- Three Generations of WSFS CEOs to Discuss the Bank’s Legacy at 2025 Wharton Leadership Conference
- WSFS Financial shares fall as Q1 revenue misses estimates
Дневной диапазон
53.84 55.22
Годовой диапазон
42.44 62.75
- Предыдущее закрытие
- 55.35
- Open
- 55.14
- Bid
- 54.33
- Ask
- 54.63
- Low
- 53.84
- High
- 55.22
- Объем
- 1.227 K
- Дневное изменение
- -1.84%
- Месячное изменение
- -5.87%
- 6-месячное изменение
- 4.64%
- Годовое изменение
- 6.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.