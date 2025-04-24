KurseKategorien
Währungen / WSFS
Zurück zum Aktien

WSFS: WSFS Financial Corporation

55.99 USD 1.31 (2.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WSFS hat sich für heute um 2.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.54 bis zu einem Hoch von 56.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die WSFS Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WSFS News

Tagesspanne
54.54 56.05
Jahresspanne
42.44 62.75
Vorheriger Schlusskurs
54.68
Eröffnung
54.93
Bid
55.99
Ask
56.29
Tief
54.54
Hoch
56.05
Volumen
623
Tagesänderung
2.40%
Monatsänderung
-3.00%
6-Monatsänderung
7.84%
Jahresänderung
9.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K