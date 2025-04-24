Währungen / WSFS
WSFS: WSFS Financial Corporation
55.99 USD 1.31 (2.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WSFS hat sich für heute um 2.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.54 bis zu einem Hoch von 56.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die WSFS Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
54.54 56.05
Jahresspanne
42.44 62.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 54.68
- Eröffnung
- 54.93
- Bid
- 55.99
- Ask
- 56.29
- Tief
- 54.54
- Hoch
- 56.05
- Volumen
- 623
- Tagesänderung
- 2.40%
- Monatsänderung
- -3.00%
- 6-Monatsänderung
- 7.84%
- Jahresänderung
- 9.59%
