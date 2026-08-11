КотировкиРазделы
Валюты / WEEK
Назад в Рынок акций США

WEEK: Roundhill Weekly T-Bill ETF

100.01 USD 0.04 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WEEK за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.01, а максимальная — 100.03.

Следите за динамикой Roundhill Weekly T-Bill ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Торговые приложения для WEEK

Chrysos Unified
Mose' Panizza
5 (4)
Эксперты
Chrysos Unified MT5 Chrysos Unified MT5 is a professional multi-symbol automated trading system designed to manage XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, and AUDUSD from a single chart. The EA combines selective entry logic, intelligent market filters, dynamic trade management, and independent risk controls for each supported symbol within one unified trading framework. Live Signal THIS WEEK ONLY For a limited time, selected Expert Advisors are available for only $69 . Prices will return to their regular valu
Bitcoin Et Futurum
Mose' Panizza
5 (4)
Эксперты
BITCOIN ET FUTURUM V2 – EXPERT ADVISOR PER IL BREAKOUT DI BTCUSD (MT5) THIS WEEK ONLY Selected Expert Advisors are now available for just $69. Send me a message after your purchase, and I’ll do my best to help you with the setup and provide all the support you need. Expert Advisor per il trading di breakout basato sulla volatilità su MetaTrader 5. Bitcoin Et Futurum è un Expert Advisor sviluppato specificamente per BTCUSD su MetaTrader 5. È progettato per identificare le fasi di espansione del
Gold Tarantula
Mose' Panizza
5 (1)
Эксперты
GOLD TARANTULA EA v1.35 Live Signal THIS WEEK ONLY For a limited time, selected Expert Advisors are available for only $169 . After purchasing, feel free to send me a message. I will do my best to help you with the setup and provide all the support you need. Professional XAUUSD Breakout Expert Advisor for MetaTrader 5 Gold Tarantula EA is an advanced multi-strategy automated trading system developed specifically for XAUUSD on the H1 timeframe . It combines nine independent breakout strategies (S
PerfomanceDashboard
Andrei Koval
5 (7)
Утилиты
PerformanceDashboard — Advanced Trade Analytics for MT5 PerformanceDashboard is a lightweight indicator designed to analyze trading performance directly from your MetaTrader 5 account history. It allows you to evaluate multiple Expert Advisors (EAs) simultaneously using Magic Numbers, providing clear and structured insights into your trading results. USER GUIDE Key Features Multi-Strategy Analysis Automatic Magic Number detection Manual Magic Number input EA identification from trade and order
FREE
Max Poseidon
Aaron Pattni
3.33 (3)
Эксперты
Get it FREE while you can! Will be increased to $200 very shortly after a few downloads!! Join my Discord and Telegram Channel - Max's Strategy For any assistance and help please send me a message here.    https://t.me/Maxs_Strategy https://discord.gg/yysxRUJT&nbsp ; GBPUSD and EURUSD Set files can be found in the comments! (please message me if you need help with them) TimeFrames are harcoded, therefore any chart and time will work the same. The Max Poseidon Strategy is a part of a cross ass
FREE
Contraction SMC Smart Entry Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Индикаторы
N/B: All our product purchase comes with our free ‘’DAILY   SCALPER EA’’ -   bit.ly/4qlFLNh Whatsapp Developer for yours after successful purchase CONTRACTION + EXPANSION BOX SCANNER The SIMPLE Guide for Regular Traders   WHAT THIS INDICATOR DOES (IN PLAIN ENGLISH) Think of the market like a rubber band: 1. CONTRACTION = Rubber band being squeezed tight (price moves in a small range) 2. EXPANSION = Rubber band SNAPS and stretches out (price makes a big move) This indicator does ONE SI
Trend Target Premium Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Индикаторы
N/B:  All our product purchase comes with our free ‘’DAILY  SCALPER EA’’ Whatsapp Developer for yours after successful purchase TREND TARGET PREMIUM: Institutional Signal Engine - Now Available to Retail Traders For 20 years, hedge funds paid $25,000/month for this technology. Today, you can own it for $297. THE PROBLEM EVERY TRADER FACES: You stare at charts. Indicators conflict. News contradicts. You enter, get stopped out. You wait, miss the move. You chase, get trapped. The market alway
Time Box Pro
N'da Lemissa Kouame
Индикаторы
Description commerciale MQL5 – TIME BOX PRO v2.0 Examen TIME BOX PRO v2.0 est un indicateur multi-format professionnel qui permet de mieux visualiser les touches de chaque zone. ваших Graphiques MetaTrader 5. Les zones automatiques incluent : ANNÉE (année), SEMESTRE (année), TRIMESTRE (compte), MOIS (mois), SEMAINE (heure) et JOUR (jour), et настраиваемыми Les valeurs globales (HB 90 %, 50 %, 10 %) permettent d'analyser facilement les diapasons et les éléments stratégiques. Optimisation de la

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WEEK сегодня?

Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) сегодня оценивается на уровне 100.01. Инструмент торгуется в пределах 100.01 - 100.03, вчерашнее закрытие составило 100.05, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WEEK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill Weekly T-Bill ETF?

Roundhill Weekly T-Bill ETF в настоящее время оценивается в 100.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.01% и USD. Отслеживайте движения WEEK на графике в реальном времени.

Как купить акции WEEK?

Вы можете купить акции Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) по текущей цене 100.01. Ордера обычно размещаются около 100.01 или 100.31, тогда как 13 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WEEK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WEEK?

Инвестирование в Roundhill Weekly T-Bill ETF предполагает учет годового диапазона 99.99 - 100.19 и текущей цены 100.01. Многие сравнивают -0.02% и -0.05% перед размещением ордеров на 100.01 или 100.31. Изучайте ежедневные изменения цены WEEK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill Weekly T-Bill ETF?

Самая высокая цена Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) за последний год составила 100.19. Акции заметно колебались в пределах 99.99 - 100.19, сравнение с 100.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill Weekly T-Bill ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill Weekly T-Bill ETF?

Самая низкая цена Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) за год составила 99.99. Сравнение с текущими 100.01 и 99.99 - 100.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WEEK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WEEK?

В прошлом Roundhill Weekly T-Bill ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.05 и -0.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
100.01 100.03
Годовой диапазон
99.99 100.19
Предыдущее закрытие
100.05
Open
100.03
Bid
100.01
Ask
100.31
Low
100.01
High
100.03
Объем
13
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
-0.02%
6-месячное изменение
-0.05%
Годовое изменение
-0.01%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%