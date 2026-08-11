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WEEK: Roundhill Weekly T-Bill ETF
Курс WEEK за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.01, а максимальная — 100.03.
Следите за динамикой Roundhill Weekly T-Bill ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Торговые приложения для WEEK
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WEEK сегодня?
Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) сегодня оценивается на уровне 100.01. Инструмент торгуется в пределах 100.01 - 100.03, вчерашнее закрытие составило 100.05, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WEEK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill Weekly T-Bill ETF?
Roundhill Weekly T-Bill ETF в настоящее время оценивается в 100.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.01% и USD. Отслеживайте движения WEEK на графике в реальном времени.
Как купить акции WEEK?
Вы можете купить акции Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) по текущей цене 100.01. Ордера обычно размещаются около 100.01 или 100.31, тогда как 13 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WEEK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WEEK?
Инвестирование в Roundhill Weekly T-Bill ETF предполагает учет годового диапазона 99.99 - 100.19 и текущей цены 100.01. Многие сравнивают -0.02% и -0.05% перед размещением ордеров на 100.01 или 100.31. Изучайте ежедневные изменения цены WEEK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill Weekly T-Bill ETF?
Самая высокая цена Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) за последний год составила 100.19. Акции заметно колебались в пределах 99.99 - 100.19, сравнение с 100.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill Weekly T-Bill ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill Weekly T-Bill ETF?
Самая низкая цена Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) за год составила 99.99. Сравнение с текущими 100.01 и 99.99 - 100.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WEEK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WEEK?
В прошлом Roundhill Weekly T-Bill ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.05 и -0.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 100.05
- Open
- 100.03
- Bid
- 100.01
- Ask
- 100.31
- Low
- 100.01
- High
- 100.03
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- -0.02%
- 6-месячное изменение
- -0.05%
- Годовое изменение
- -0.01%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%