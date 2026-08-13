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WEEK: Roundhill Weekly T-Bill ETF

99.97 USD 0.08 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WEEK汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点99.97和高点100.03进行交易。

关注Roundhill Weekly T-Bill ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WEEK交易应用程序

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常见问题解答

WEEK股票今天的价格是多少？

Roundhill Weekly T-Bill ETF股票今天的定价为99.97。它在99.97 - 100.03范围内交易，昨天的收盘价为100.05，交易量达到91。WEEK的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill Weekly T-Bill ETF股票是否支付股息？

Roundhill Weekly T-Bill ETF目前的价值为99.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.05%和USD。实时查看图表以跟踪WEEK走势。

如何购买WEEK股票？

您可以以99.97的当前价格购买Roundhill Weekly T-Bill ETF股票。订单通常设置在99.97或100.27附近，而91和-0.06%显示市场活动。立即关注WEEK的实时图表更新。

如何投资WEEK股票？

投资Roundhill Weekly T-Bill ETF需要考虑年度范围99.97 - 100.19和当前价格99.97。许多人在以99.97或100.27下订单之前，会比较-0.06%和。实时查看WEEK价格图表，了解每日变化。

Roundhill Weekly T-Bill ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill Weekly T-Bill ETF的最高价格是100.19。在99.97 - 100.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill Weekly T-Bill ETF的绩效。

Roundhill Weekly T-Bill ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill Weekly T-Bill ETF（WEEK）的最低价格为99.97。将其与当前的99.97和99.97 - 100.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WEEK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WEEK股票是什么时候拆分的？

Roundhill Weekly T-Bill ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.05和-0.05%中可见。

日范围
99.97 100.03
年范围
99.97 100.19
前一天收盘价
100.05
开盘价
100.03
卖价
99.97
买价
100.27
最低价
99.97
最高价
100.03
交易量
91
日变化
-0.08%
月变化
-0.06%
6个月变化
-0.09%
年变化
-0.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%