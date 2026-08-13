WEEK: Roundhill Weekly T-Bill ETF
今日WEEK汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点99.97和高点100.03进行交易。
关注Roundhill Weekly T-Bill ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WEEK交易应用程序
常见问题解答
WEEK股票今天的价格是多少？
Roundhill Weekly T-Bill ETF股票今天的定价为99.97。它在99.97 - 100.03范围内交易，昨天的收盘价为100.05，交易量达到91。WEEK的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill Weekly T-Bill ETF股票是否支付股息？
Roundhill Weekly T-Bill ETF目前的价值为99.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.05%和USD。实时查看图表以跟踪WEEK走势。
如何购买WEEK股票？
您可以以99.97的当前价格购买Roundhill Weekly T-Bill ETF股票。订单通常设置在99.97或100.27附近，而91和-0.06%显示市场活动。立即关注WEEK的实时图表更新。
如何投资WEEK股票？
投资Roundhill Weekly T-Bill ETF需要考虑年度范围99.97 - 100.19和当前价格99.97。许多人在以99.97或100.27下订单之前，会比较-0.06%和。实时查看WEEK价格图表，了解每日变化。
Roundhill Weekly T-Bill ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill Weekly T-Bill ETF的最高价格是100.19。在99.97 - 100.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill Weekly T-Bill ETF的绩效。
Roundhill Weekly T-Bill ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill Weekly T-Bill ETF（WEEK）的最低价格为99.97。将其与当前的99.97和99.97 - 100.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WEEK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WEEK股票是什么时候拆分的？
Roundhill Weekly T-Bill ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.05和-0.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 100.05
- 开盘价
- 100.03
- 卖价
- 99.97
- 买价
- 100.27
- 最低价
- 99.97
- 最高价
- 100.03
- 交易量
- 91
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- -0.06%
- 6个月变化
- -0.09%
- 年变化
- -0.05%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%