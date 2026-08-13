WEEK股票今天的价格是多少？ Roundhill Weekly T-Bill ETF股票今天的定价为99.97。它在99.97 - 100.03范围内交易，昨天的收盘价为100.05，交易量达到91。WEEK的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill Weekly T-Bill ETF股票是否支付股息？ Roundhill Weekly T-Bill ETF目前的价值为99.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.05%和USD。实时查看图表以跟踪WEEK走势。

如何购买WEEK股票？ 您可以以99.97的当前价格购买Roundhill Weekly T-Bill ETF股票。订单通常设置在99.97或100.27附近，而91和-0.06%显示市场活动。立即关注WEEK的实时图表更新。

如何投资WEEK股票？ 投资Roundhill Weekly T-Bill ETF需要考虑年度范围99.97 - 100.19和当前价格99.97。许多人在以99.97或100.27下订单之前，会比较-0.06%和。实时查看WEEK价格图表，了解每日变化。

Roundhill Weekly T-Bill ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Roundhill Weekly T-Bill ETF的最高价格是100.19。在99.97 - 100.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill Weekly T-Bill ETF的绩效。

Roundhill Weekly T-Bill ETF股票的最低价格是多少？ Roundhill Weekly T-Bill ETF（WEEK）的最低价格为99.97。将其与当前的99.97和99.97 - 100.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WEEK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。