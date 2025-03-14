Валюты / VUZI
VUZI: Vuzix Corporation
2.23 USD 0.01 (0.45%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VUZI за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.16, а максимальная — 2.24.
Следите за динамикой Vuzix Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VUZI
- Vuzix представит OEM-возможности и волноводные технологии на Vision Expo West
- Vuzix to showcase OEM and waveguide capabilities at Vision Expo West
- Vuzix appoints RealWear co-founder as president of enterprise solutions
- Vuzix appoints Chris Parkinson as president of Enterprise Solutions unit
- Vuzix appoints Withum Smith+Brown as new auditor after Freed Maxick merger
- Vuzix Narrows Loss in Fiscal Q2
- Vuzix: Market Is Pricing In The Win Before The Game (Rating Downgrade)
- Vuzix Corporation (VUZI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vuzix Corp Cmn Stk earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Vuzix unveils LX1 smart glasses for warehouse operations
- Vuzix appoints Alasdair MacKinnon to board following director’s death
- Vuzix stock surges after receiving six-figure smart glasses order
- Fortune 100 retailer expands smart glasses deployment with Vuzix
- TranscribeGlass places follow-on orders for Vuzix Z100 smart glasses
- Vuzix joins Russell 3000 Index, enhancing market visibility
- Sphere brings AI-powered mixed reality to Vuzix smart glasses
- Vuzix Wins Most Innovative XR Product Award from XR Today and Will Participate in Augmented World Expo USA 2025
- Vuzix Annual Meeting of Stockholders to Be Held on June 17, 2025
- Vuzix and Wyr.ai unveil AI-based quality assurance platform
- Vuzix and Ramblr partner for AI-enhanced smart glasses
- Vuzix set to join Russell 3000 Index in June
- Vuzix Smart Glasses Power Enterprise Deployments in Warehouse and Logistics for Major Multinational
- 3 Holographic Tech Stocks with Big Upside Potential - TipRanks.com
- Vuzix (VUZI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
2.16 2.24
Годовой диапазон
0.85 5.79
- Предыдущее закрытие
- 2.22
- Open
- 2.21
- Bid
- 2.23
- Ask
- 2.53
- Low
- 2.16
- High
- 2.24
- Объем
- 872
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- 7.21%
- 6-месячное изменение
- 11.50%
- Годовое изменение
- 90.60%
