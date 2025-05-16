Devises / VUZI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VUZI: Vuzix Corporation
2.57 USD 0.12 (4.90%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VUZI a changé de 4.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.45 et à un maximum de 2.59.
Suivez la dynamique Vuzix Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VUZI Nouvelles
- Saphlux et Vuzix s’associent pour développer des solutions d’affichage AR avancées
- Saphlux and Vuzix partner to develop advanced AR display solutions
- Vuzix présentera ses capacités OEM et de guides d’ondes au Vision Expo West
- Vuzix to showcase OEM and waveguide capabilities at Vision Expo West
- Vuzix appoints RealWear co-founder as president of enterprise solutions
- Vuzix appoints Chris Parkinson as president of Enterprise Solutions unit
- Vuzix appoints Withum Smith+Brown as new auditor after Freed Maxick merger
- Vuzix Narrows Loss in Fiscal Q2
- Vuzix: Market Is Pricing In The Win Before The Game (Rating Downgrade)
- Vuzix Corporation (VUZI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vuzix Corp Cmn Stk earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Vuzix unveils LX1 smart glasses for warehouse operations
- Vuzix appoints Alasdair MacKinnon to board following director’s death
- Vuzix stock surges after receiving six-figure smart glasses order
- Fortune 100 retailer expands smart glasses deployment with Vuzix
- TranscribeGlass places follow-on orders for Vuzix Z100 smart glasses
- Vuzix joins Russell 3000 Index, enhancing market visibility
- Sphere brings AI-powered mixed reality to Vuzix smart glasses
- Vuzix Wins Most Innovative XR Product Award from XR Today and Will Participate in Augmented World Expo USA 2025
- Vuzix Annual Meeting of Stockholders to Be Held on June 17, 2025
- Vuzix and Wyr.ai unveil AI-based quality assurance platform
- Vuzix and Ramblr partner for AI-enhanced smart glasses
- Vuzix set to join Russell 3000 Index in June
- Vuzix Smart Glasses Power Enterprise Deployments in Warehouse and Logistics for Major Multinational
Range quotidien
2.45 2.59
Range Annuel
0.85 5.79
- Clôture Précédente
- 2.45
- Ouverture
- 2.49
- Bid
- 2.57
- Ask
- 2.87
- Plus Bas
- 2.45
- Plus Haut
- 2.59
- Volume
- 3.658 K
- Changement quotidien
- 4.90%
- Changement Mensuel
- 23.56%
- Changement à 6 Mois
- 28.50%
- Changement Annuel
- 119.66%
20 septembre, samedi