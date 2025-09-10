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VFL: abrdn National Municipal Income Fund
Курс VFL за сегодня изменился на -0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.31, а максимальная — 10.38.
Следите за динамикой abrdn National Municipal Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VFL
- Abrdn National Municipal Income Fund Q1 2026 Commentary (NYSE:VFL)
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- CEF Market Weekly Review: CLOpocalypse Continues
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- Closed-End Funds: Screening For The Best Municipal Bond Exposure
- Abrdn National Municipal Income Fund Q3 2025 Commentary (undefined:VFL)
- abrdn National Municipal Income Fund Q2 2025 Commentary (NYSE:VFL)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VFL сегодня?
abrdn National Municipal Income Fund (VFL) сегодня оценивается на уровне 10.31. Инструмент торгуется в пределах 10.31 - 10.38, вчерашнее закрытие составило 10.38, а торговый объем достиг 74. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VFL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям abrdn National Municipal Income Fund?
abrdn National Municipal Income Fund в настоящее время оценивается в 10.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.96% и USD. Отслеживайте движения VFL на графике в реальном времени.
Как купить акции VFL?
Вы можете купить акции abrdn National Municipal Income Fund (VFL) по текущей цене 10.31. Ордера обычно размещаются около 10.31 или 10.61, тогда как 74 и -0.58% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VFL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VFL?
Инвестирование в abrdn National Municipal Income Fund предполагает учет годового диапазона 9.49 - 10.49 и текущей цены 10.31. Многие сравнивают -0.58% и -0.29% перед размещением ордеров на 10.31 или 10.61. Изучайте ежедневные изменения цены VFL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции abrdn National Municipal Income Fund?
Самая высокая цена abrdn National Municipal Income Fund (VFL) за последний год составила 10.49. Акции заметно колебались в пределах 9.49 - 10.49, сравнение с 10.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику abrdn National Municipal Income Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции abrdn National Municipal Income Fund?
Самая низкая цена abrdn National Municipal Income Fund (VFL) за год составила 9.49. Сравнение с текущими 10.31 и 9.49 - 10.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VFL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VFL?
В прошлом abrdn National Municipal Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.38 и 7.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.38
- Open
- 10.37
- Bid
- 10.31
- Ask
- 10.61
- Low
- 10.31
- High
- 10.38
- Объем
- 74
- Дневное изменение
- -0.67%
- Месячное изменение
- -0.58%
- 6-месячное изменение
- -0.29%
- Годовое изменение
- 7.96%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%