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VFL: abrdn National Municipal Income Fund

10.31 USD 0.07 (0.67%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VFL за сегодня изменился на -0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.31, а максимальная — 10.38.

Следите за динамикой abrdn National Municipal Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VFL сегодня?

abrdn National Municipal Income Fund (VFL) сегодня оценивается на уровне 10.31. Инструмент торгуется в пределах 10.31 - 10.38, вчерашнее закрытие составило 10.38, а торговый объем достиг 74. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VFL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям abrdn National Municipal Income Fund?

abrdn National Municipal Income Fund в настоящее время оценивается в 10.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.96% и USD. Отслеживайте движения VFL на графике в реальном времени.

Как купить акции VFL?

Вы можете купить акции abrdn National Municipal Income Fund (VFL) по текущей цене 10.31. Ордера обычно размещаются около 10.31 или 10.61, тогда как 74 и -0.58% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VFL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VFL?

Инвестирование в abrdn National Municipal Income Fund предполагает учет годового диапазона 9.49 - 10.49 и текущей цены 10.31. Многие сравнивают -0.58% и -0.29% перед размещением ордеров на 10.31 или 10.61. Изучайте ежедневные изменения цены VFL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции abrdn National Municipal Income Fund?

Самая высокая цена abrdn National Municipal Income Fund (VFL) за последний год составила 10.49. Акции заметно колебались в пределах 9.49 - 10.49, сравнение с 10.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику abrdn National Municipal Income Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции abrdn National Municipal Income Fund?

Самая низкая цена abrdn National Municipal Income Fund (VFL) за год составила 9.49. Сравнение с текущими 10.31 и 9.49 - 10.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VFL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VFL?

В прошлом abrdn National Municipal Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.38 и 7.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.31 10.38
Годовой диапазон
9.49 10.49
Предыдущее закрытие
10.38
Open
10.37
Bid
10.31
Ask
10.61
Low
10.31
High
10.38
Объем
74
Дневное изменение
-0.67%
Месячное изменение
-0.58%
6-месячное изменение
-0.29%
Годовое изменение
7.96%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%