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VFL: abrdn National Municipal Income Fund

10.31 USD 0.07 (0.67%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VFL汇率已更改-0.67%。当日，交易品种以低点10.31和高点10.38进行交易。

关注abrdn National Municipal Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VFL新闻

常见问题解答

VFL股票今天的价格是多少？

abrdn National Municipal Income Fund股票今天的定价为10.31。它在10.31 - 10.38范围内交易，昨天的收盘价为10.38，交易量达到74。VFL的实时价格图表显示了这些更新。

abrdn National Municipal Income Fund股票是否支付股息？

abrdn National Municipal Income Fund目前的价值为10.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.96%和USD。实时查看图表以跟踪VFL走势。

如何购买VFL股票？

您可以以10.31的当前价格购买abrdn National Municipal Income Fund股票。订单通常设置在10.31或10.61附近，而74和-0.58%显示市场活动。立即关注VFL的实时图表更新。

如何投资VFL股票？

投资abrdn National Municipal Income Fund需要考虑年度范围9.49 - 10.49和当前价格10.31。许多人在以10.31或10.61下订单之前，会比较-0.58%和。实时查看VFL价格图表，了解每日变化。

abrdn National Municipal Income Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，abrdn National Municipal Income Fund的最高价格是10.49。在9.49 - 10.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪abrdn National Municipal Income Fund的绩效。

abrdn National Municipal Income Fund股票的最低价格是多少？

abrdn National Municipal Income Fund（VFL）的最低价格为9.49。将其与当前的10.31和9.49 - 10.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VFL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VFL股票是什么时候拆分的？

abrdn National Municipal Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.38和7.96%中可见。

日范围
10.31 10.38
年范围
9.49 10.49
前一天收盘价
10.38
开盘价
10.37
卖价
10.31
买价
10.61
最低价
10.31
最高价
10.38
交易量
74
日变化
-0.67%
月变化
-0.58%
6个月变化
-0.29%
年变化
7.96%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%