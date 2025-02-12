Валюты / VECO
VECO: Veeco Instruments Inc
26.78 USD 0.67 (2.57%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VECO за сегодня изменился на 2.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.34, а максимальная — 26.85.
Следите за динамикой Veeco Instruments Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
26.34 26.85
Годовой диапазон
16.92 34.18
- Предыдущее закрытие
- 26.11
- Open
- 26.40
- Bid
- 26.78
- Ask
- 27.08
- Low
- 26.34
- High
- 26.85
- Объем
- 1.886 K
- Дневное изменение
- 2.57%
- Месячное изменение
- 12.47%
- 6-месячное изменение
- 34.10%
- Годовое изменение
- -19.17%
