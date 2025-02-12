КотировкиРазделы
VECO: Veeco Instruments Inc

26.78 USD 0.67 (2.57%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VECO за сегодня изменился на 2.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.34, а максимальная — 26.85.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
26.34 26.85
Годовой диапазон
16.92 34.18
Предыдущее закрытие
26.11
Open
26.40
Bid
26.78
Ask
27.08
Low
26.34
High
26.85
Объем
1.886 K
Дневное изменение
2.57%
Месячное изменение
12.47%
6-месячное изменение
34.10%
Годовое изменение
-19.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.