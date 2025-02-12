Devises / VECO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VECO: Veeco Instruments Inc
28.55 USD 0.15 (0.53%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VECO a changé de 0.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.07 et à un maximum de 28.65.
Suivez la dynamique Veeco Instruments Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VECO Nouvelles
- Implied Volatility Surging for Veeco Instruments Stock Options
- Veeco Instruments Inc. (VECO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Veeco earnings beat by $0.12, revenue topped estimates
- Veeco Instruments (VECO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Veeco Q2 2025 slides: Revenue and earnings exceed guidance, semiconductor segment drives growth
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- Axcelis Technologies (ACLS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Ultra Clean Holdings (UCTT) Matches Q2 Earnings Estimates
- Zooz Power stock plunges to 52-week low at $1.08 amid market challenges
- Zooz Power stock plunges to 52-week low of $1.11 amid market challenges
- Veeco Announces Private Exchanges and Cancellation of Remaining 3.75% Convertible Notes due 2027
- Veeco Announces Upcoming Investor Events
- Semiconductor Stocks Rally as Allegro's Q4 Beat Ignites AMD, Nvidia and Marvell
- Nvidia, AI Chip Stocks Called 'Safest' Bets Heading Into Q1 Earnings Season
- Aristotle Small Cap Equity Q1 2025 Commentary
- Wasatch Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary
- Veeco Instruments Undermined By Slowdowns In Legacy Businesses (NASDAQ:VECO)
- Veeco Instruments Inc. (VECO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
28.07 28.65
Range Annuel
16.92 34.18
- Clôture Précédente
- 28.40
- Ouverture
- 28.50
- Bid
- 28.55
- Ask
- 28.85
- Plus Bas
- 28.07
- Plus Haut
- 28.65
- Volume
- 1.431 K
- Changement quotidien
- 0.53%
- Changement Mensuel
- 19.91%
- Changement à 6 Mois
- 42.96%
- Changement Annuel
- -13.82%
20 septembre, samedi