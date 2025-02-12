Währungen / VECO
VECO: Veeco Instruments Inc
28.37 USD 0.03 (0.11%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VECO hat sich für heute um -0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.18 bis zu einem Hoch von 28.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die Veeco Instruments Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
28.18 28.56
Jahresspanne
16.92 34.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.40
- Eröffnung
- 28.50
- Bid
- 28.37
- Ask
- 28.67
- Tief
- 28.18
- Hoch
- 28.56
- Volumen
- 48
- Tagesänderung
- -0.11%
- Monatsänderung
- 19.15%
- 6-Monatsänderung
- 42.06%
- Jahresänderung
- -14.37%
