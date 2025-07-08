Валюты / UWMC
UWMC: UWM Holdings Corporation Class A
6.65 USD 0.09 (1.34%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UWMC за сегодня изменился на -1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.60, а максимальная — 6.77.
Следите за динамикой UWM Holdings Corporation Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.60 6.77
Годовой диапазон
3.79 8.55
- Предыдущее закрытие
- 6.74
- Open
- 6.75
- Bid
- 6.65
- Ask
- 6.95
- Low
- 6.60
- High
- 6.77
- Объем
- 6.800 K
- Дневное изменение
- -1.34%
- Месячное изменение
- 20.91%
- 6-месячное изменение
- 19.82%
- Годовое изменение
- -22.22%
