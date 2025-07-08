货币 / UWMC
UWMC: UWM Holdings Corporation Class A
6.85 USD 0.20 (3.01%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UWMC汇率已更改3.01%。当日，交易品种以低点6.69和高点6.89进行交易。
关注UWM Holdings Corporation Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UWMC新闻
- Will a Fed rate cut really help your finances? What it would mean for mortgages, credit-card bills, savings rates and more.
- UWM Holdings prices $1 billion senior notes offering at 6.25%
- UWM Holdings launches $600 million senior notes offering
- UWMC Stock Surges As Weak Jobs Report Fuels Fed Rate Cut Hopes - UWM Holdings (NYSE:UWMC)
- A Whipsaw Week
- UWM Stock: Growing Volumes, AI Tech, And Public Float Are Fueling A Breakout (UWMC)
- Friday’s Insider Moves: Top Executives Sell Shares in Tech and Finance
- UWM Holdings’ Mat Ishbia, SFS Holding sell $5.2m in stock
- Earnings call transcript: UWM Holdings beats Q2 2025 forecasts, stock surges
- Here's What Key Metrics Tell Us About UWM (UWMC) Q2 Earnings
- UWM Holdings Corporation (UWMC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- UWM Holdings soars as second quarter earnings smash estimates
- UWM Holdings earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Unlocking Q2 Potential of UWM (UWMC): Exploring Wall Street Estimates for Key Metrics
- Mortgage rates plunge to 10-month low, opening window of opportunity for house hunters
- UWM Holdings Corporation (UWMC) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- UWM Holdings CEO Mat Ishbia sells $3.39m in shares
- UWMC: A Bet Against The Interest Rate Consensus (NYSE:UWMC)
- Tree.com (TREE) Surges 22.6%: Is This an Indication of Further Gains?
- Thursday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- UWM Holdings director Ishbia sells $5m in shares
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks on July 14, 2025
- UWM Holdings CEO Mat Ishbia, SFS holding sell $3.34m in stock
- Amazon, Tesla and Oracle rose premarket; Enphase Energy, JPMorgan fall
日范围
6.69 6.89
年范围
3.79 8.55
- 前一天收盘价
- 6.65
- 开盘价
- 6.70
- 卖价
- 6.85
- 买价
- 7.15
- 最低价
- 6.69
- 最高价
- 6.89
- 交易量
- 3.896 K
- 日变化
- 3.01%
- 月变化
- 24.55%
- 6个月变化
- 23.42%
- 年变化
- -19.88%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值