КотировкиРазделы
Валюты / UTL
Назад в Рынок акций США

UTL: UNITIL Corporation Common Stock

45.24 USD 1.15 (2.48%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UTL за сегодня изменился на -2.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.19, а максимальная — 46.77.

Следите за динамикой UNITIL Corporation Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости UTL

Дневной диапазон
45.19 46.77
Годовой диапазон
44.60 61.39
Предыдущее закрытие
46.39
Open
46.00
Bid
45.24
Ask
45.54
Low
45.19
High
46.77
Объем
149
Дневное изменение
-2.48%
Месячное изменение
-3.11%
6-месячное изменение
-21.16%
Годовое изменение
-25.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.