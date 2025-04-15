Валюты / UTL
UTL: UNITIL Corporation Common Stock
45.24 USD 1.15 (2.48%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UTL за сегодня изменился на -2.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.19, а максимальная — 46.77.
Следите за динамикой UNITIL Corporation Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
45.19 46.77
Годовой диапазон
44.60 61.39
- Предыдущее закрытие
- 46.39
- Open
- 46.00
- Bid
- 45.24
- Ask
- 45.54
- Low
- 45.19
- High
- 46.77
- Объем
- 149
- Дневное изменение
- -2.48%
- Месячное изменение
- -3.11%
- 6-месячное изменение
- -21.16%
- Годовое изменение
- -25.17%
