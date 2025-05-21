Währungen / UTL
UTL: UNITIL Corporation Common Stock
45.81 USD 0.35 (0.77%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UTL hat sich für heute um 0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.19 bis zu einem Hoch von 45.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die UNITIL Corporation Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
UTL News
Tagesspanne
45.19 45.99
Jahresspanne
44.60 61.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.46
- Eröffnung
- 45.34
- Bid
- 45.81
- Ask
- 46.11
- Tief
- 45.19
- Hoch
- 45.99
- Volumen
- 204
- Tagesänderung
- 0.77%
- Monatsänderung
- -1.88%
- 6-Monatsänderung
- -20.16%
- Jahresänderung
- -24.23%
