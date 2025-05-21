KurseKategorien
Währungen / UTL
Zurück zum Aktien

UTL: UNITIL Corporation Common Stock

45.81 USD 0.35 (0.77%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UTL hat sich für heute um 0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.19 bis zu einem Hoch von 45.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die UNITIL Corporation Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UTL News

Tagesspanne
45.19 45.99
Jahresspanne
44.60 61.39
Vorheriger Schlusskurs
45.46
Eröffnung
45.34
Bid
45.81
Ask
46.11
Tief
45.19
Hoch
45.99
Volumen
204
Tagesänderung
0.77%
Monatsänderung
-1.88%
6-Monatsänderung
-20.16%
Jahresänderung
-24.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K