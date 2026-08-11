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USDX: SGI Enhanced Core ETF

25.48 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Стоимость USDX за сегодня изменилась на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.48 USD, а максимальная — 25.53 USD.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций USDX сегодня?

SGI Enhanced Core ETF (USDX) сегодня оценивается на уровне 25.48. Инструмент торгуется в пределах 25.48 - 25.53, вчерашнее закрытие составило 25.49, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USDX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SGI Enhanced Core ETF?

SGI Enhanced Core ETF в настоящее время оценивается в 25.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.86% и USD. Отслеживайте движения USDX на графике в реальном времени.

Как купить акции USDX?

Вы можете купить акции SGI Enhanced Core ETF (USDX) по текущей цене 25.48. Ордера обычно размещаются около 25.48 или 25.78, тогда как 37 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USDX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USDX?

Инвестирование в SGI Enhanced Core ETF предполагает учет годового диапазона 25.08 - 26.25 и текущей цены 25.48. Многие сравнивают 0.00% и -0.27% перед размещением ордеров на 25.48 или 25.78. Изучайте ежедневные изменения цены USDX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SGI Enhanced Core ETF?

Самая высокая цена SGI Enhanced Core ETF (USDX) за последний год составила 26.25. Акции заметно колебались в пределах 25.08 - 26.25, сравнение с 25.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SGI Enhanced Core ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SGI Enhanced Core ETF?

Самая низкая цена SGI Enhanced Core ETF (USDX) за год составила 25.08. Сравнение с текущими 25.48 и 25.08 - 26.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USDX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USDX?

В прошлом SGI Enhanced Core ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.49 и -0.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.48 25.53
Годовой диапазон
25.08 26.25
Предыдущее закрытие
25.49
Open
25.53
Bid
25.48
Ask
25.78
Low
25.48
High
25.53
Объем
37
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-0.27%
Годовое изменение
-0.86%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
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Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
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4.179%