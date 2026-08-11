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USDX: SGI Enhanced Core ETF
Стоимость USDX за сегодня изменилась на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.48 USD, а максимальная — 25.53 USD.
Следите за динамикой цен на Индекс Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Торговые приложения для USDX
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций USDX сегодня?
SGI Enhanced Core ETF (USDX) сегодня оценивается на уровне 25.48. Инструмент торгуется в пределах 25.48 - 25.53, вчерашнее закрытие составило 25.49, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USDX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SGI Enhanced Core ETF?
SGI Enhanced Core ETF в настоящее время оценивается в 25.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.86% и USD. Отслеживайте движения USDX на графике в реальном времени.
Как купить акции USDX?
Вы можете купить акции SGI Enhanced Core ETF (USDX) по текущей цене 25.48. Ордера обычно размещаются около 25.48 или 25.78, тогда как 37 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USDX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции USDX?
Инвестирование в SGI Enhanced Core ETF предполагает учет годового диапазона 25.08 - 26.25 и текущей цены 25.48. Многие сравнивают 0.00% и -0.27% перед размещением ордеров на 25.48 или 25.78. Изучайте ежедневные изменения цены USDX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SGI Enhanced Core ETF?
Самая высокая цена SGI Enhanced Core ETF (USDX) за последний год составила 26.25. Акции заметно колебались в пределах 25.08 - 26.25, сравнение с 25.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SGI Enhanced Core ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SGI Enhanced Core ETF?
Самая низкая цена SGI Enhanced Core ETF (USDX) за год составила 25.08. Сравнение с текущими 25.48 и 25.08 - 26.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USDX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций USDX?
В прошлом SGI Enhanced Core ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.49 и -0.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.49
- Open
- 25.53
- Bid
- 25.48
- Ask
- 25.78
- Low
- 25.48
- High
- 25.53
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -0.27%
- Годовое изменение
- -0.86%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%