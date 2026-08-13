报价部分
货币 / USDX
回到股票

USDX: SGI Enhanced Core ETF

25.50 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日USDX价格已更改0.08%。当日，以低点25.48 USD和高点25.56 USD进行交易。

关注美元指数动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去美元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

USDX交易应用程序

MacroEdge Pro
Okeene Rajae Chambers
实用工具
Fundamental Bias Dashboard for MetaTrader 5 Overview MacroEdge Pro is a comprehensive fundamental analysis panel that surfaces macro data, institutional positioning, and session timing in a single clean dashboard — directly on your chart. Designed for discretionary traders who need economic context without switching between tabs, terminals, or external tools. Rather than displaying raw numbers, MacroEdge Pro interprets them: beats vs misses, consecutive streaks, COT trend direction, kill zone ti
FREE
Super USDX
Xianba Xia
指标
The US Dollar Index, also known as DXY, is used by traders seeking a measure of the value of USD against a basket of currencies used by US trade partners. The index will rise if the Dollar strengthens against these currencies and will fall if the Dollar weakens against these currencies. Plan your technical analysis of the US Dollar Index by tracking its price in the chart and keep up with the latest market movements with news, advice pieces, and the dollar index forecast. The U.S. dollar index (
EXport All symbol property to CSV
Karan Limpaitoon
实用工具
This indicator like small script only attach on any chart. It will export All symbol name and property to CSV file. Location at MQL5/File/Data/ Format CSV Pattern like ["Symbol","Category","Sector","Industry","Description"] Example : "USDX","","Indexes","Undefined"","US Dollar Index" "Coffee","","Commodities","Commodities - Agricultural"","Coffee Cash Contract" "Airbnb_Inc_(ABNB.O)","","Communication Services","Internet Content & Information"","Airbnb Inc" "Akamai_Technologies_(AKAM.O)","","Tech
FREE
Trend line Trade Execution Assistant
Bakyt Kenzhebek
实用工具
Trend Line Trade Assistant EA  Semi-Automated Trading Assistant      IMPORTANT :   On the main/purchased program a user can click on the Trend line and change it to Buy or Sell, and drag by double clicking on it. Please keep in mind that this option is not available on demo version, due to some restrictions/limitations of Strategy Tester, some Object related operations are not available in the  Strategy Tester. But, it will not prevent you from Testing, please drop an Object to chart and it wil
Horizontal lines Trade Execution Assistant
Bakyt Kenzhebek
实用工具
Horizontal Line Trade Assistant EA  Semi-Automated Trading Assistant      IMPORTANT :     On the main/purchased program a user can click on the Horizontal line and change it to Buy or Sell, and drag by double clicking on it. Please keep in mind that this option is not available on demo version, due to some restrictions/limitations of Strategy Tester, some Object related operations are not available in the  Strategy Tester. But, it will not prevent you from Testing, please drop an Object to chart
Rectangle line Trade Execution Assistant
Bakyt Kenzhebek
实用工具
Rectangle line Trade Execution Assistant Rectangle Line Trade Assistant EA  Semi-Automated Trading Assistant       IMPORTANT :   On the main/purchased program a user can click on the Rectangle line and move/ drag it around the chart, by double clicking on it. Please keep in mind that this option is not available on demo version, due to some restrictions/limitations of Strategy Tester, some Object related operations are not available in the Strategy Tester. But, it will not prevent you from Test
Global Market Hidden Trends EA MT5
Aleksandr Makarov
专家
全球市场隐藏趋势EA基于统计套利策略，旨在识别隐藏的市场模式和资产定价效率低下的情况。通过使用大数据分析全面分析市场，EA能够识别出异常情况以及被高估或低估的资产。EA专注于利用市场低效和由此带来的机会。 促销优惠： 折扣价：$1,000（原价：$1,500） 1个月订阅：$50（原价：$150） 此促 销优惠有效期至 2025 年 1 月 25 日 。 重要通知：我们的算法通过高级机器学习技术（包括强化学习）每天从新数据中学习，持续适应不断变化的市场条件。这个过程涉及我们服务器上的广泛计算分析。我们每周发布更新，以基于最新的市场数据增强算法。为了确保最佳性能，定期更新您的EA至最新版本并在交易终端中应用它是至关重要的。 主要特点： 交易频率 ：EA实施中期策略 技术基础 ：EA的开发使用了现代化的交易系统开发方法和技术，包括机器学习、人工智能、统计建模和复杂的数学方法，用于数据分析和处理。 无网格或马丁格尔 ：EA不使用网格或马丁格尔策略，这些策略通常与高风险交易相关联。 动态优化 ：EA不断优化其参数，并适应变化的市场条件，以保持稳定的表现。 考虑掉期成本 ：EA算法选择交易组
Dollar Correlation EA
Jonathan Boak
专家
Overview Dollar Correlation is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that identifies trading opportunities by measuring the real-time Pearson correlation between any forex pair and the US Dollar Index (DXY/USDX). When price movement on the traded symbol aligns with a confirmed directional shift in the Dollar — and the two instruments are demonstrably correlated — Dollar Correlation executes a trade in the direction supported by both. The EA works with any symbol your broker provides and automatical

常见问题解答

USDX股票今天的价格是多少？

SGI Enhanced Core ETF股票今天的定价为25.50。它在25.48 - 25.56范围内交易，昨天的收盘价为25.48，交易量达到56。USDX的实时价格图表显示了这些更新。

SGI Enhanced Core ETF股票是否支付股息？

SGI Enhanced Core ETF目前的价值为25.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.78%和USD。实时查看图表以跟踪USDX走势。

如何购买USDX股票？

您可以以25.50的当前价格购买SGI Enhanced Core ETF股票。订单通常设置在25.50或25.80附近，而56和0.08%显示市场活动。立即关注USDX的实时图表更新。

如何投资USDX股票？

投资SGI Enhanced Core ETF需要考虑年度范围25.08 - 26.25和当前价格25.50。许多人在以25.50或25.80下订单之前，会比较0.08%和。实时查看USDX价格图表，了解每日变化。

SGI Enhanced Core ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SGI Enhanced Core ETF的最高价格是26.25。在25.08 - 26.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SGI Enhanced Core ETF的绩效。

SGI Enhanced Core ETF股票的最低价格是多少？

SGI Enhanced Core ETF（USDX）的最低价格为25.08。将其与当前的25.50和25.08 - 26.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USDX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USDX股票是什么时候拆分的？

SGI Enhanced Core ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.48和-0.78%中可见。

日范围
25.48 25.56
年范围
25.08 26.25
前一天收盘价
25.48
开盘价
25.48
卖价
25.50
买价
25.80
最低价
25.48
最高价
25.56
交易量
56
日变化
0.08%
月变化
0.08%
6个月变化
-0.20%
年变化
-0.78%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%