UIS: Unisys Corporation New
3.99 USD 0.01 (0.25%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UIS за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.94, а максимальная — 4.05.
Следите за динамикой Unisys Corporation New. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости UIS
Дневной диапазон
3.94 4.05
Годовой диапазон
3.56 8.93
- Предыдущее закрытие
- 4.00
- Open
- 3.97
- Bid
- 3.99
- Ask
- 4.29
- Low
- 3.94
- High
- 4.05
- Объем
- 821
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- 3.64%
- 6-месячное изменение
- -13.26%
- Годовое изменение
- -29.75%
