Валюты / TRIB
TRIB: Trinity Biotech plc - American Depositary Shares each represent
1.20 USD 0.01 (0.84%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRIB за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.16, а максимальная — 1.23.
Следите за динамикой Trinity Biotech plc - American Depositary Shares each represent. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.16 1.23
Годовой диапазон
0.48 3.44
- Предыдущее закрытие
- 1.19
- Open
- 1.19
- Bid
- 1.20
- Ask
- 1.50
- Low
- 1.16
- High
- 1.23
- Объем
- 172
- Дневное изменение
- 0.84%
- Месячное изменение
- -17.24%
- 6-месячное изменение
- 100.00%
- Годовое изменение
- 10.09%
