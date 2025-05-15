Währungen / TRIB
TRIB: Trinity Biotech plc - American Depositary Shares each represent
1.18 USD 0.03 (2.48%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRIB hat sich für heute um -2.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.18 bis zu einem Hoch von 1.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Trinity Biotech plc - American Depositary Shares each represent-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TRIB News
Tagesspanne
1.18 1.23
Jahresspanne
0.48 3.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.21
- Eröffnung
- 1.23
- Bid
- 1.18
- Ask
- 1.48
- Tief
- 1.18
- Hoch
- 1.23
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- -2.48%
- Monatsänderung
- -18.62%
- 6-Monatsänderung
- 96.67%
- Jahresänderung
- 8.26%
