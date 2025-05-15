Valute / TRIB
TRIB: Trinity Biotech plc - American Depositary Shares each represent
1.19 USD 0.02 (1.65%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TRIB ha avuto una variazione del -1.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.17 e ad un massimo di 1.23.
Segui le dinamiche di Trinity Biotech plc - American Depositary Shares each represent. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.17 1.23
Intervallo Annuale
0.48 3.44
- Chiusura Precedente
- 1.21
- Apertura
- 1.23
- Bid
- 1.19
- Ask
- 1.49
- Minimo
- 1.17
- Massimo
- 1.23
- Volume
- 115
- Variazione giornaliera
- -1.65%
- Variazione Mensile
- -17.93%
- Variazione Semestrale
- 98.33%
- Variazione Annuale
- 9.17%
21 settembre, domenica