Валюты / TPVG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TPVG: TriplePoint Venture Growth BDC Corp
6.22 USD 0.20 (3.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TPVG за сегодня изменился на -3.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.14, а максимальная — 6.30.
Следите за динамикой TriplePoint Venture Growth BDC Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TPVG
- Are You Falling For These 3 BDC Dividend Myths?
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- TriplePoint Venture Growth: Not Worth The Risk Right Now (Rating Downgrade) (NYSE:TPVG)
- TriplePoint Venture Growth Q2 2025 slides: mixed results amid strong originations
- Attention High-Yield Investors: More BDC Dividend Cuts Are Likely Coming
- TriplePoint Venture Growth (TPVG) president buys shares worth $661k
- TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Triplepoint Venture earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- TriplePoint Venture Growth (TPVG) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- 1 Company Who Recently Cut Its Dividend By 69%, And 1 Who Could Cut In The Near Future
- BDC Investors: Prepare For An Imminent Market Rotation
- Retire In Splendor And Massive 16% Yields: TriplePoint Venture (NYSE:TPVG)
- High Yields, Weird Prices
- 2 Quality Stocks For A Big, Beautiful Income Stream
- BDC Dividend Cut Storm Likely Ahead
- FS KKR Capital: A Risky Yield, But I Think The Dividend Remains Safe For 2025 (NYSE:FSK)
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- TriplePoint Venture Growth: Another Dividend Cut Could Be Around The Corner
- Hercules Capital Stock: Further Potential Economic Weakening Keeps Me At Bay (NYSE:HTGC)
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2 (GBDC)
- Buy 6 Ideal Safe Dividend Power Dogs For June (NYSE:ZIM)
- Oaktree Specialty Lending: More Pain Ahead (NASDAQ:OCSL)
- Double Trouble: 2 BDCs Facing Another Yield Cut, Time To Sell?
Дневной диапазон
6.14 6.30
Годовой диапазон
5.53 8.50
- Предыдущее закрытие
- 6.42
- Open
- 6.20
- Bid
- 6.22
- Ask
- 6.52
- Low
- 6.14
- High
- 6.30
- Объем
- 617
- Дневное изменение
- -3.12%
- Месячное изменение
- -7.99%
- 6-месячное изменение
- -11.90%
- Годовое изменение
- -11.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.