TPVG: TriplePoint Venture Growth BDC Corp

6.22 USD 0.20 (3.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TPVG за сегодня изменился на -3.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.14, а максимальная — 6.30.

Следите за динамикой TriplePoint Venture Growth BDC Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
6.14 6.30
Годовой диапазон
5.53 8.50
Предыдущее закрытие
6.42
Open
6.20
Bid
6.22
Ask
6.52
Low
6.14
High
6.30
Объем
617
Дневное изменение
-3.12%
Месячное изменение
-7.99%
6-месячное изменение
-11.90%
Годовое изменение
-11.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.