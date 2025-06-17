Währungen / TPVG
TPVG: TriplePoint Venture Growth BDC Corp
6.16 USD 0.04 (0.65%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TPVG hat sich für heute um -0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.15 bis zu einem Hoch von 6.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die TriplePoint Venture Growth BDC Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
6.15 6.29
Jahresspanne
5.53 8.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.20
- Eröffnung
- 6.17
- Bid
- 6.16
- Ask
- 6.46
- Tief
- 6.15
- Hoch
- 6.29
- Volumen
- 105
- Tagesänderung
- -0.65%
- Monatsänderung
- -8.88%
- 6-Monatsänderung
- -12.75%
- Jahresänderung
- -12.25%
