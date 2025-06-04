Валюты / TLYS
TLYS: Tilly's Inc
2.01 USD 0.02 (1.01%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TLYS за сегодня изменился на 1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.94, а максимальная — 2.03.
Следите за динамикой Tilly's Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.94 2.03
Годовой диапазон
0.57 4.99
- Предыдущее закрытие
- 1.99
- Open
- 2.02
- Bid
- 2.01
- Ask
- 2.31
- Low
- 1.94
- High
- 2.03
- Объем
- 182
- Дневное изменение
- 1.01%
- Месячное изменение
- -0.50%
- 6-месячное изменение
- -5.63%
- Годовое изменение
- -59.72%
