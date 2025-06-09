Währungen / TLYS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TLYS: Tilly's Inc
1.93 USD 0.07 (3.50%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TLYS hat sich für heute um -3.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.90 bis zu einem Hoch von 2.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tilly's Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TLYS News
- Here's How Strong Q2 Results & Store Growth Lift FIVE's FY25 Outlook
- Dillard's Stock Soars to 52-Week High: Should Investors Buy Now?
- Here's How Bloomingdale's & Bluemercury Drive Macy's Growth in 2025
- Kohl's Growth Fueled by Sephora Partnership, Category Expansion
- What Drove BBWI's Raised Guidance After a Strong Q2 Performance?
- Can Zumiez's North American Strength Drive a Lasting Turnaround?
- What Makes Tilly's (TLYS) a New Buy Stock
- Tilly's (TLYS) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
- Tillys Returns to Profit in Q2 2025
- Tilly's (TLYS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tilly's (TLYS) Tops Q2 Earnings Estimates
- Tillys Posts Profit Gain in Fiscal Q2
- Tilly’s shares surge as retailer beats earnings expectations
- Tillys earnings beat by $0.13, revenue fell short of estimates
- Salesforce, HPE, Dollar Tree, and more to report earnings Wednesday
- Shay capital buys Tilly’s (TLYS) stock worth $82,078
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Shay capital buys Tilly’s (TLYS) shares worth $195,487
- Tillys stock rises as company appoints Nate Smith as new CEO
- Tilly’s appoints Nate Smith as new president and CEO
- Shay capital buys Tilly’s (TLYS) shares worth $318,269
- Tilly’s, Inc. holds annual meeting, shareholders vote on proposals
- Insider Activity Monday: Top Buys and Sells in US Stocks
- Tilly’s Inc. sees $154,120 stock purchase by Shay Capital LLC
Tagesspanne
1.90 2.01
Jahresspanne
0.57 4.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.00
- Eröffnung
- 1.92
- Bid
- 1.93
- Ask
- 2.23
- Tief
- 1.90
- Hoch
- 2.01
- Volumen
- 35
- Tagesänderung
- -3.50%
- Monatsänderung
- -4.46%
- 6-Monatsänderung
- -9.39%
- Jahresänderung
- -61.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K