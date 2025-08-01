Валюты / TILE
TILE: Interface Inc
29.10 USD 0.25 (0.85%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TILE за сегодня изменился на -0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.64, а максимальная — 29.45.
Следите за динамикой Interface Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TILE
- Implied Volatility Surging for Interface Stock Options
- Акции Interface Inc достигли исторического максимума в $28,33
- Interface Inc stock hits all-time high at 28.33 USD
- New Analyst Coverage Shines Spotlight on 5 Top Stocks
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- Interface (TILE) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Netflix Leads 8 Hot Prospects Onto Best Stock Lists. Check Out Other New Names Added To IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- Interface Inc stock hits all-time high of 27.39 USD
- 5 Stocks With Recent Price Strength to Tap Wall Street Rally
- Leggett Nets $250M From Aerospace Sale, Aims to Deleverage
- Interface launches new space-inspired carpet tile collection
- 4 High-Flying Stocks With Rising Cash Flows to Buy Now
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Interface (TILE) is a Great Choice
- Here's Why Momentum in Interface (TILE) Should Keep going
- Grab These 4 Stocks With Solid Net Profit Margins to Boost Returns
- Zacks.com featured highlights include Tsakos Energy Navigation Limited, 10x Genomics, Pan American Silver, Wolverine World Wide and Interface
- 5 Must-Buy Efficient Stocks to Buy Amid Volatile Market Conditions
- Here's What Could Help Interface (TILE) Maintain Its Recent Price Strength
- Interface (TILE) Q2 EPS Jumps 50%
- Amazon, UnitedHealth among Friday’s market cap stock movers
Дневной диапазон
28.64 29.45
Годовой диапазон
16.98 29.45
- Предыдущее закрытие
- 29.35
- Open
- 29.36
- Bid
- 29.10
- Ask
- 29.40
- Low
- 28.64
- High
- 29.45
- Объем
- 1.596 K
- Дневное изменение
- -0.85%
- Месячное изменение
- 10.56%
- 6-месячное изменение
- 48.47%
- Годовое изменение
- 53.64%
