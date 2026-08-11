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TIER: T. Rowe Price International Equity Research ETF

32.89 USD 0.10 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TIER за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.85, а максимальная — 32.98.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TIER сегодня?

T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) сегодня оценивается на уровне 32.89. Инструмент торгуется в пределах 32.85 - 32.98, вчерашнее закрытие составило 32.79, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TIER в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T. Rowe Price International Equity Research ETF?

T. Rowe Price International Equity Research ETF в настоящее время оценивается в 32.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.45% и USD. Отслеживайте движения TIER на графике в реальном времени.

Как купить акции TIER?

Вы можете купить акции T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) по текущей цене 32.89. Ордера обычно размещаются около 32.89 или 33.19, тогда как 7 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TIER на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TIER?

Инвестирование в T. Rowe Price International Equity Research ETF предполагает учет годового диапазона 26.01 - 34.50 и текущей цены 32.89. Многие сравнивают 2.78% и 7.38% перед размещением ордеров на 32.89 или 33.19. Изучайте ежедневные изменения цены TIER на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T. Rowe Price International Equity Research ETF?

Самая высокая цена T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) за последний год составила 34.50. Акции заметно колебались в пределах 26.01 - 34.50, сравнение с 32.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T. Rowe Price International Equity Research ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T. Rowe Price International Equity Research ETF?

Самая низкая цена T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) за год составила 26.01. Сравнение с текущими 32.89 и 26.01 - 34.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TIER во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TIER?

В прошлом T. Rowe Price International Equity Research ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.79 и 26.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.85 32.98
Годовой диапазон
26.01 34.50
Предыдущее закрытие
32.79
Open
32.85
Bid
32.89
Ask
33.19
Low
32.85
High
32.98
Объем
7
Дневное изменение
0.30%
Месячное изменение
2.78%
6-месячное изменение
7.38%
Годовое изменение
26.45%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%