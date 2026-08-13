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TIER: T. Rowe Price International Equity Research ETF

32.85 USD 0.06 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TIER汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点32.69和高点32.98进行交易。

关注T. Rowe Price International Equity Research ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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TIER交易应用程序

VG Indicator
Ranaweera Wanasinghe Herath Bandara
指标
VG INDICATOR Three independent strategy engines read every closed bar. They vote. Only when they agree does VG Indicator print a signal -- and it tells you exactly how strong that agreement was. Most signal indicators give you an arrow and nothing else. VG Indicator gives you the arrow, the entry price, the stop, a three-level target ladder, a graded confidence score, and a live dashboard that scores its own past calls on your chart, from your broker's own price history. -------------------
Audcad Peace Mean Reversion
Kenichiro Sakamoto
专家
AUDCAD PEACE — AUDCAD M5 均值回归加仓网格（v2.0 真实tick重构版） 重要提示 — 请将EA挂载到 AUDCAD M5 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 AUDCAD M5，否则交易数将为零。 重要风险警告：本EA是加仓（网格／马丁格尔式）EA。它会对亏损的篮子追加仓位，并在达到盈利目标或固定篮子止损时平掉整个篮子。该方法可能呈现长期连胜后出现一次巨大回撤。请仅使用您能够承受损失的风险资金，定期提取利润，并保持内置保护功能开启。网格EA在不利的趋势行情中可能损失账户的大部分。 v2.0 的变化 — 一次诚实的重置 v2.0 是彻底的重构版本：基于真实tick数据（Dukascopy AUDCAD，2015-2024）重新优化，并以 2022-2024 作为样本外进行步进（walk-forward）验证。内部审计发现，此前公开的数据来自合成tick模拟（MetaTrader 由K线生成的"每个报价"模式），且旧默认参数在真实tick上无法存活。因此我们在真实tick上从零重
BTC Breakout Scalper No Grid No Martingale
Huu Loi Ly
专家
Strategy Overview BTC Breakout Scalper Pro is a breakout scalper for BTCUSD M1 that places pending stop orders at high-volatility breakout points, confirmed by RSI filter (12/88 extremes) and ADX M15 ≥ 20 (trending market only). The EA does NOT use martingale, grid, or hedging. Each trade is a single position with predefined SL/TP based on price percentage. Position size scales with account equity via the built-in Smart_Lots algorithm — bounded by your chosen MaxLots cap (.set file). Backtest Re
Iconic Neurocore AI
Maurice Prang
专家
ICONIC NEUROCORE AI+  |  OMNI NEXUS EDITION MetaTrader 5 双符号专家顾问，适用于 BTCUSD 和 XAUUSD  |  版本 2.00 在同一账户上运行两个独立的自动化系统，与运行一个协调的双资产架构并不相同。两个独立的 EA 共享保证金和资金，但互不可见。当另一个已有持仓时，它们无法减少风险敞口。它们无法 识别两个工具之间的暂时相关性，也无法判断哪个资产当前引领，哪个跟随。 ICONIC NEUROCORE AI+ 正是为填补这一空白而构建。它将 BTCUSD 和 XAUUSD 的两个专业交易 引擎整合在一个共享协调层下，该协调层实时监测两个市场之间的关系，通过风险平价分配资本， 执行综合保证金上限，并通过内存中的稀疏储层网络提取共同市场状态。每个引擎拥有自己的 自适应 AI 决策大脑、独立的市场逻辑和独立的风险参数。协调层位于两个引擎之上，在不覆盖 其个别判断的情况下，实时调整它们的综合行为。 架构概述 系统在两个层级上运作。第一层是两个独立的符号引擎，分别用于 BTCUSD 和 XAUUSD，每个引擎 拥有自己的 AI
Audcad Peace Mean Reversion MT4
Kenichiro Sakamoto
专家
AUDCAD PEACE — AUDCAD M5 均值回归加仓网格（v2.0 真实tick重构版） 重要提示 — 请将EA挂载到 AUDCAD M5 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 AUDCAD M5，否则交易数将为零。 重要风险警告：本EA是加仓（网格／马丁格尔式）EA。它会对亏损的篮子追加仓位，并在达到盈利目标或固定篮子止损时平掉整个篮子。该方法可能呈现长期连胜后出现一次巨大回撤。请仅使用您能够承受损失的风险资金，定期提取利润，并保持内置保护功能开启。网格EA在不利的趋势行情中可能损失账户的大部分。 v2.0 的变化 — 一次诚实的重置 v2.0 是彻底的重构版本：基于真实tick数据（Dukascopy AUDCAD，2015-2024）重新优化，并以 2022-2024 作为样本外进行步进（walk-forward）验证。内部审计发现，此前公开的数据来自合成tick模拟（MetaTrader 由K线生成的"每个报价"模式），且旧默认参数在真实tick上无法存活。因此我们在真实tick上从零重

常见问题解答

TIER股票今天的价格是多少？

T. Rowe Price International Equity Research ETF股票今天的定价为32.85。它在32.69 - 32.98范围内交易，昨天的收盘价为32.79，交易量达到34。TIER的实时价格图表显示了这些更新。

T. Rowe Price International Equity Research ETF股票是否支付股息？

T. Rowe Price International Equity Research ETF目前的价值为32.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.30%和USD。实时查看图表以跟踪TIER走势。

如何购买TIER股票？

您可以以32.85的当前价格购买T. Rowe Price International Equity Research ETF股票。订单通常设置在32.85或33.15附近，而34和0.00%显示市场活动。立即关注TIER的实时图表更新。

如何投资TIER股票？

投资T. Rowe Price International Equity Research ETF需要考虑年度范围26.01 - 34.50和当前价格32.85。许多人在以32.85或33.15下订单之前，会比较2.66%和。实时查看TIER价格图表，了解每日变化。

T. Rowe Price International Equity Research ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T. Rowe Price International Equity Research ETF的最高价格是34.50。在26.01 - 34.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price International Equity Research ETF的绩效。

T. Rowe Price International Equity Research ETF股票的最低价格是多少？

T. Rowe Price International Equity Research ETF（TIER）的最低价格为26.01。将其与当前的32.85和26.01 - 34.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TIER在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TIER股票是什么时候拆分的？

T. Rowe Price International Equity Research ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.79和26.30%中可见。

日范围
32.69 32.98
年范围
26.01 34.50
前一天收盘价
32.79
开盘价
32.85
卖价
32.85
买价
33.15
最低价
32.69
最高价
32.98
交易量
34
日变化
0.18%
月变化
2.66%
6个月变化
7.25%
年变化
26.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%