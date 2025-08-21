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TECS: Direxion Technology Bear 3X Shares

61.81 USD 0.03 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TECS за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.94, а максимальная — 62.33.

Следите за динамикой Direxion Technology Bear 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TECS сегодня?

Direxion Technology Bear 3X Shares (TECS) сегодня оценивается на уровне 61.81. Инструмент торгуется в пределах 60.94 - 62.33, вчерашнее закрытие составило 61.78, а торговый объем достиг 110. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TECS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Technology Bear 3X Shares?

Direxion Technology Bear 3X Shares в настоящее время оценивается в 61.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 236.84% и USD. Отслеживайте движения TECS на графике в реальном времени.

Как купить акции TECS?

Вы можете купить акции Direxion Technology Bear 3X Shares (TECS) по текущей цене 61.81. Ордера обычно размещаются около 61.81 или 62.11, тогда как 110 и 1.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TECS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TECS?

Инвестирование в Direxion Technology Bear 3X Shares предполагает учет годового диапазона 5.90 - 89.61 и текущей цены 61.81. Многие сравнивают -19.65% и 216.16% перед размещением ордеров на 61.81 или 62.11. Изучайте ежедневные изменения цены TECS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Technology Bear 3X Shares?

Самая высокая цена Direxion Technology Bear 3X Shares (TECS) за последний год составила 89.61. Акции заметно колебались в пределах 5.90 - 89.61, сравнение с 61.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Technology Bear 3X Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Technology Bear 3X Shares?

Самая низкая цена Direxion Technology Bear 3X Shares (TECS) за год составила 5.90. Сравнение с текущими 61.81 и 5.90 - 89.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TECS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TECS?

В прошлом Direxion Technology Bear 3X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.78 и 236.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
60.94 62.33
Годовой диапазон
5.90 89.61
Предыдущее закрытие
61.78
Open
60.94
Bid
61.81
Ask
62.11
Low
60.94
High
62.33
Объем
110
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
-19.65%
6-месячное изменение
216.16%
Годовое изменение
236.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%