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TECS: Direxion Technology Bear 3X Shares
Курс TECS за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.94, а максимальная — 62.33.
Следите за динамикой Direxion Technology Bear 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TECS
- The Zacks Analyst Blog Highlights SQQQ, PSQ, QID, TECS, BERZ and SOXS
- Trouble Intensifies for AI-Fueled Tech Rally: Inverse ETFs to Benefit
- Echoes Of 2022: Bear Bounces As ETF Signal Portfolio Leads S&P 500 By Over 23%
- TECS ETF: Maybe It's Time To Be Bear On Tech (NYSEARCA:TECS)
- AI Fatigue Hits Tech Biggies: Inverse ETFs in Focus
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TECS сегодня?
Direxion Technology Bear 3X Shares (TECS) сегодня оценивается на уровне 61.81. Инструмент торгуется в пределах 60.94 - 62.33, вчерашнее закрытие составило 61.78, а торговый объем достиг 110. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TECS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Technology Bear 3X Shares?
Direxion Technology Bear 3X Shares в настоящее время оценивается в 61.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 236.84% и USD. Отслеживайте движения TECS на графике в реальном времени.
Как купить акции TECS?
Вы можете купить акции Direxion Technology Bear 3X Shares (TECS) по текущей цене 61.81. Ордера обычно размещаются около 61.81 или 62.11, тогда как 110 и 1.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TECS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TECS?
Инвестирование в Direxion Technology Bear 3X Shares предполагает учет годового диапазона 5.90 - 89.61 и текущей цены 61.81. Многие сравнивают -19.65% и 216.16% перед размещением ордеров на 61.81 или 62.11. Изучайте ежедневные изменения цены TECS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Technology Bear 3X Shares?
Самая высокая цена Direxion Technology Bear 3X Shares (TECS) за последний год составила 89.61. Акции заметно колебались в пределах 5.90 - 89.61, сравнение с 61.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Technology Bear 3X Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Technology Bear 3X Shares?
Самая низкая цена Direxion Technology Bear 3X Shares (TECS) за год составила 5.90. Сравнение с текущими 61.81 и 5.90 - 89.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TECS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TECS?
В прошлом Direxion Technology Bear 3X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.78 и 236.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 61.78
- Open
- 60.94
- Bid
- 61.81
- Ask
- 62.11
- Low
- 60.94
- High
- 62.33
- Объем
- 110
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- -19.65%
- 6-месячное изменение
- 216.16%
- Годовое изменение
- 236.84%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%