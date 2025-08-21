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TECS: 3倍做空科技ETF-Direxion

62.05 USD 0.27 (0.44%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TECS汇率已更改0.44%。当日，交易品种以低点60.92和高点63.03进行交易。

关注3倍做空科技ETF-Direxion动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TECS新闻

常见问题解答

TECS股票今天的价格是多少？

3倍做空科技ETF-Direxion股票今天的定价为62.05。它在60.92 - 63.03范围内交易，昨天的收盘价为61.78，交易量达到715。TECS的实时价格图表显示了这些更新。

3倍做空科技ETF-Direxion股票是否支付股息？

3倍做空科技ETF-Direxion目前的价值为62.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注238.15%和USD。实时查看图表以跟踪TECS走势。

如何购买TECS股票？

您可以以62.05的当前价格购买3倍做空科技ETF-Direxion股票。订单通常设置在62.05或62.35附近，而715和1.82%显示市场活动。立即关注TECS的实时图表更新。

如何投资TECS股票？

投资3倍做空科技ETF-Direxion需要考虑年度范围5.90 - 89.61和当前价格62.05。许多人在以62.05或62.35下订单之前，会比较-19.34%和。实时查看TECS价格图表，了解每日变化。

3倍做空科技ETF-Direxion股票的最高价格是多少？

在过去一年中，3倍做空科技ETF-Direxion的最高价格是89.61。在5.90 - 89.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪3倍做空科技ETF-Direxion的绩效。

3倍做空科技ETF-Direxion股票的最低价格是多少？

3倍做空科技ETF-Direxion（TECS）的最低价格为5.90。将其与当前的62.05和5.90 - 89.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TECS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TECS股票是什么时候拆分的？

3倍做空科技ETF-Direxion历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.78和238.15%中可见。

日范围
60.92 63.03
年范围
5.90 89.61
前一天收盘价
61.78
开盘价
60.94
卖价
62.05
买价
62.35
最低价
60.92
最高价
63.03
交易量
715
日变化
0.44%
月变化
-19.34%
6个月变化
217.39%
年变化
238.15%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%