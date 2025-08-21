TECS: 3倍做空科技ETF-Direxion
今日TECS汇率已更改0.44%。当日，交易品种以低点60.92和高点63.03进行交易。
关注3倍做空科技ETF-Direxion动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
TECS股票今天的价格是多少？
3倍做空科技ETF-Direxion股票今天的定价为62.05。它在60.92 - 63.03范围内交易，昨天的收盘价为61.78，交易量达到715。TECS的实时价格图表显示了这些更新。
3倍做空科技ETF-Direxion股票是否支付股息？
3倍做空科技ETF-Direxion目前的价值为62.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注238.15%和USD。实时查看图表以跟踪TECS走势。
如何购买TECS股票？
您可以以62.05的当前价格购买3倍做空科技ETF-Direxion股票。订单通常设置在62.05或62.35附近，而715和1.82%显示市场活动。立即关注TECS的实时图表更新。
如何投资TECS股票？
投资3倍做空科技ETF-Direxion需要考虑年度范围5.90 - 89.61和当前价格62.05。许多人在以62.05或62.35下订单之前，会比较-19.34%和。实时查看TECS价格图表，了解每日变化。
3倍做空科技ETF-Direxion股票的最高价格是多少？
在过去一年中，3倍做空科技ETF-Direxion的最高价格是89.61。在5.90 - 89.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪3倍做空科技ETF-Direxion的绩效。
3倍做空科技ETF-Direxion股票的最低价格是多少？
3倍做空科技ETF-Direxion（TECS）的最低价格为5.90。将其与当前的62.05和5.90 - 89.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TECS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TECS股票是什么时候拆分的？
3倍做空科技ETF-Direxion历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.78和238.15%中可见。
- 前一天收盘价
- 61.78
- 开盘价
- 60.94
- 卖价
- 62.05
- 买价
- 62.35
- 最低价
- 60.92
- 最高价
- 63.03
- 交易量
- 715
- 日变化
- 0.44%
- 月变化
- -19.34%
- 6个月变化
- 217.39%
- 年变化
- 238.15%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%