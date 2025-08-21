TECS股票今天的价格是多少？ 3倍做空科技ETF-Direxion股票今天的定价为62.05。它在60.92 - 63.03范围内交易，昨天的收盘价为61.78，交易量达到715。TECS的实时价格图表显示了这些更新。

3倍做空科技ETF-Direxion股票是否支付股息？ 3倍做空科技ETF-Direxion目前的价值为62.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注238.15%和USD。实时查看图表以跟踪TECS走势。

如何购买TECS股票？ 您可以以62.05的当前价格购买3倍做空科技ETF-Direxion股票。订单通常设置在62.05或62.35附近，而715和1.82%显示市场活动。立即关注TECS的实时图表更新。

如何投资TECS股票？ 投资3倍做空科技ETF-Direxion需要考虑年度范围5.90 - 89.61和当前价格62.05。许多人在以62.05或62.35下订单之前，会比较-19.34%和。实时查看TECS价格图表，了解每日变化。

3倍做空科技ETF-Direxion股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，3倍做空科技ETF-Direxion的最高价格是89.61。在5.90 - 89.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪3倍做空科技ETF-Direxion的绩效。

3倍做空科技ETF-Direxion股票的最低价格是多少？ 3倍做空科技ETF-Direxion（TECS）的最低价格为5.90。将其与当前的62.05和5.90 - 89.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TECS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。