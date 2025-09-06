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TBG: EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF

38.75 USD 0.19 (0.49%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TBG за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.59, а максимальная — 39.23.

Следите за динамикой EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TBG сегодня?

EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF (TBG) сегодня оценивается на уровне 38.75. Инструмент торгуется в пределах 38.59 - 39.23, вчерашнее закрытие составило 38.56, а торговый объем достиг 55. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TBG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF?

EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF в настоящее время оценивается в 38.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.79% и USD. Отслеживайте движения TBG на графике в реальном времени.

Как купить акции TBG?

Вы можете купить акции EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF (TBG) по текущей цене 38.75. Ордера обычно размещаются около 38.75 или 39.05, тогда как 55 и 0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TBG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TBG?

Инвестирование в EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF предполагает учет годового диапазона 34.36 - 39.23 и текущей цены 38.75. Многие сравнивают 1.39% и 5.73% перед размещением ордеров на 38.75 или 39.05. Изучайте ежедневные изменения цены TBG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF?

Самая высокая цена EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF (TBG) за последний год составила 39.23. Акции заметно колебались в пределах 34.36 - 39.23, сравнение с 38.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF?

Самая низкая цена EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF (TBG) за год составила 34.36. Сравнение с текущими 38.75 и 34.36 - 39.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TBG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TBG?

В прошлом EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.56 и 5.79% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.59 39.23
Годовой диапазон
34.36 39.23
Предыдущее закрытие
38.56
Open
38.59
Bid
38.75
Ask
39.05
Low
38.59
High
39.23
Объем
55
Дневное изменение
0.49%
Месячное изменение
1.39%
6-месячное изменение
5.73%
Годовое изменение
5.79%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%