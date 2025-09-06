TBG: EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF
今日TBG汇率已更改0.83%。当日，交易品种以低点38.59和高点39.23进行交易。
关注EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- MN
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常见问题解答
TBG股票今天的价格是多少？
EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF股票今天的定价为38.88。它在38.59 - 39.23范围内交易，昨天的收盘价为38.56，交易量达到172。TBG的实时价格图表显示了这些更新。
EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF股票是否支付股息？
EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF目前的价值为38.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.14%和USD。实时查看图表以跟踪TBG走势。
如何购买TBG股票？
您可以以38.88的当前价格购买EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF股票。订单通常设置在38.88或39.18附近，而172和0.75%显示市场活动。立即关注TBG的实时图表更新。
如何投资TBG股票？
投资EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF需要考虑年度范围34.36 - 39.23和当前价格38.88。许多人在以38.88或39.18下订单之前，会比较1.73%和。实时查看TBG价格图表，了解每日变化。
EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF的最高价格是39.23。在34.36 - 39.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF的绩效。
EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF股票的最低价格是多少？
EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF（TBG）的最低价格为34.36。将其与当前的38.88和34.36 - 39.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TBG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TBG股票是什么时候拆分的？
EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.56和6.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.56
- 开盘价
- 38.59
- 卖价
- 38.88
- 买价
- 39.18
- 最低价
- 38.59
- 最高价
- 39.23
- 交易量
- 172
- 日变化
- 0.83%
- 月变化
- 1.73%
- 6个月变化
- 6.08%
- 年变化
- 6.14%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%