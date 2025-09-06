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TBG: EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF

38.88 USD 0.32 (0.83%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TBG汇率已更改0.83%。当日，交易品种以低点38.59和高点39.23进行交易。

关注EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TBG新闻

常见问题解答

TBG股票今天的价格是多少？

EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF股票今天的定价为38.88。它在38.59 - 39.23范围内交易，昨天的收盘价为38.56，交易量达到172。TBG的实时价格图表显示了这些更新。

EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF股票是否支付股息？

EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF目前的价值为38.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.14%和USD。实时查看图表以跟踪TBG走势。

如何购买TBG股票？

您可以以38.88的当前价格购买EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF股票。订单通常设置在38.88或39.18附近，而172和0.75%显示市场活动。立即关注TBG的实时图表更新。

如何投资TBG股票？

投资EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF需要考虑年度范围34.36 - 39.23和当前价格38.88。许多人在以38.88或39.18下订单之前，会比较1.73%和。实时查看TBG价格图表，了解每日变化。

EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF的最高价格是39.23。在34.36 - 39.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF的绩效。

EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF股票的最低价格是多少？

EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF（TBG）的最低价格为34.36。将其与当前的38.88和34.36 - 39.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TBG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TBG股票是什么时候拆分的？

EA Series Trust TBG Dividend Focus ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.56和6.14%中可见。

日范围
38.59 39.23
年范围
34.36 39.23
前一天收盘价
38.56
开盘价
38.59
卖价
38.88
买价
39.18
最低价
38.59
最高价
39.23
交易量
172
日变化
0.83%
月变化
1.73%
6个月变化
6.08%
年变化
6.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%