TALO: Talos Energy Inc
9.64 USD 0.11 (1.15%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TALO за сегодня изменился на 1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.56, а максимальная — 9.78.
Следите за динамикой Talos Energy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
9.56 9.78
Годовой диапазон
6.23 12.71
- Предыдущее закрытие
- 9.53
- Open
- 9.61
- Bid
- 9.64
- Ask
- 9.94
- Low
- 9.56
- High
- 9.78
- Объем
- 3.005 K
- Дневное изменение
- 1.15%
- Месячное изменение
- -2.33%
- 6-месячное изменение
- -0.72%
- Годовое изменение
- -4.74%
