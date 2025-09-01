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SWZ: Swiss Helvetia Fund Inc (The)
Курс SWZ за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.94, а максимальная — 5.99.
Следите за динамикой Swiss Helvetia Fund Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SWZ
- Директор Total Return Securities Fund купил акции на $8 779
- Глава Total Return Securities Fund купил акции на $77 749
- Эндрю Дакос, CEO Total Return Securities, купил акций на $30 тыс.
- Andrew Dakos, president and CEO of Total Return Securities, buys $30k in SWZ
- CSS LLC/IL продает акции фонда Total Return Securities (SWZ) на $124 845
- Css llc/il sells total return securities fund (swz) shares for $124,845
- Total Return Securities Fund запускает тендерное предложение на 4 млн акций
- Total Return Securities Fund initiates tender offer for 4 million shares
- No Thanks On SWZ Rights Offering (NYSE:SWZ)
- Total Return Securities Fund announces rights offering at 85% of NAV
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SWZ сегодня?
Swiss Helvetia Fund Inc (The) (SWZ) сегодня оценивается на уровне 5.94. Инструмент торгуется в пределах 5.94 - 5.99, вчерашнее закрытие составило 5.95, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SWZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Swiss Helvetia Fund Inc (The)?
Swiss Helvetia Fund Inc (The) в настоящее время оценивается в 5.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.94% и USD. Отслеживайте движения SWZ на графике в реальном времени.
Как купить акции SWZ?
Вы можете купить акции Swiss Helvetia Fund Inc (The) (SWZ) по текущей цене 5.94. Ордера обычно размещаются около 5.94 или 6.24, тогда как 26 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SWZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SWZ?
Инвестирование в Swiss Helvetia Fund Inc (The) предполагает учет годового диапазона 5.84 - 6.21 и текущей цены 5.94. Многие сравнивают 0.68% и -3.10% перед размещением ордеров на 5.94 или 6.24. Изучайте ежедневные изменения цены SWZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Swiss Helvetia Fund Inc (The)?
Самая высокая цена Swiss Helvetia Fund Inc (The) (SWZ) за последний год составила 6.21. Акции заметно колебались в пределах 5.84 - 6.21, сравнение с 5.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Swiss Helvetia Fund Inc (The) на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Swiss Helvetia Fund Inc (The)?
Самая низкая цена Swiss Helvetia Fund Inc (The) (SWZ) за год составила 5.84. Сравнение с текущими 5.94 и 5.84 - 6.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SWZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SWZ?
В прошлом Swiss Helvetia Fund Inc (The) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.95 и -2.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.95
- Open
- 5.96
- Bid
- 5.94
- Ask
- 6.24
- Low
- 5.94
- High
- 5.99
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 0.68%
- 6-месячное изменение
- -3.10%
- Годовое изменение
- -2.94%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%