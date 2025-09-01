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SWZ: Swiss Helvetia Fund Inc (The)

5.94 USD 0.01 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SWZ за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.94, а максимальная — 5.99.

Следите за динамикой Swiss Helvetia Fund Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SWZ сегодня?

Swiss Helvetia Fund Inc (The) (SWZ) сегодня оценивается на уровне 5.94. Инструмент торгуется в пределах 5.94 - 5.99, вчерашнее закрытие составило 5.95, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SWZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Swiss Helvetia Fund Inc (The)?

Swiss Helvetia Fund Inc (The) в настоящее время оценивается в 5.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.94% и USD. Отслеживайте движения SWZ на графике в реальном времени.

Как купить акции SWZ?

Вы можете купить акции Swiss Helvetia Fund Inc (The) (SWZ) по текущей цене 5.94. Ордера обычно размещаются около 5.94 или 6.24, тогда как 26 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SWZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SWZ?

Инвестирование в Swiss Helvetia Fund Inc (The) предполагает учет годового диапазона 5.84 - 6.21 и текущей цены 5.94. Многие сравнивают 0.68% и -3.10% перед размещением ордеров на 5.94 или 6.24. Изучайте ежедневные изменения цены SWZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Swiss Helvetia Fund Inc (The)?

Самая высокая цена Swiss Helvetia Fund Inc (The) (SWZ) за последний год составила 6.21. Акции заметно колебались в пределах 5.84 - 6.21, сравнение с 5.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Swiss Helvetia Fund Inc (The) на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Swiss Helvetia Fund Inc (The)?

Самая низкая цена Swiss Helvetia Fund Inc (The) (SWZ) за год составила 5.84. Сравнение с текущими 5.94 и 5.84 - 6.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SWZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SWZ?

В прошлом Swiss Helvetia Fund Inc (The) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.95 и -2.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.94 5.99
Годовой диапазон
5.84 6.21
Предыдущее закрытие
5.95
Open
5.96
Bid
5.94
Ask
6.24
Low
5.94
High
5.99
Объем
26
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
0.68%
6-месячное изменение
-3.10%
Годовое изменение
-2.94%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%