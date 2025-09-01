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SWZ: 瑞士赫尔维蒂基金

5.94 USD 0.01 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SWZ汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点5.92和高点5.99进行交易。

关注瑞士赫尔维蒂基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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SWZ新闻

常见问题解答

SWZ股票今天的价格是多少？

瑞士赫尔维蒂基金股票今天的定价为5.94。它在5.92 - 5.99范围内交易，昨天的收盘价为5.95，交易量达到44。SWZ的实时价格图表显示了这些更新。

瑞士赫尔维蒂基金股票是否支付股息？

瑞士赫尔维蒂基金目前的价值为5.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.94%和USD。实时查看图表以跟踪SWZ走势。

如何购买SWZ股票？

您可以以5.94的当前价格购买瑞士赫尔维蒂基金股票。订单通常设置在5.94或6.24附近，而44和-0.34%显示市场活动。立即关注SWZ的实时图表更新。

如何投资SWZ股票？

投资瑞士赫尔维蒂基金需要考虑年度范围5.84 - 6.21和当前价格5.94。许多人在以5.94或6.24下订单之前，会比较0.68%和。实时查看SWZ价格图表，了解每日变化。

瑞士赫尔维蒂基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，瑞士赫尔维蒂基金的最高价格是6.21。在5.84 - 6.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪瑞士赫尔维蒂基金的绩效。

瑞士赫尔维蒂基金股票的最低价格是多少？

瑞士赫尔维蒂基金（SWZ）的最低价格为5.84。将其与当前的5.94和5.84 - 6.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SWZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SWZ股票是什么时候拆分的？

瑞士赫尔维蒂基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.95和-2.94%中可见。

日范围
5.92 5.99
年范围
5.84 6.21
前一天收盘价
5.95
开盘价
5.96
卖价
5.94
买价
6.24
最低价
5.92
最高价
5.99
交易量
44
日变化
-0.17%
月变化
0.68%
6个月变化
-3.10%
年变化
-2.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%