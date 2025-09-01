SWZ: 瑞士赫尔维蒂基金
今日SWZ汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点5.92和高点5.99进行交易。
关注瑞士赫尔维蒂基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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SWZ新闻
- Total Return Securities总裁兼首席执行官Andrew Dakos买入3万美元SWZ股票
- Andrew Dakos, president and CEO of Total Return Securities, buys $30k in SWZ
- CSS LLC/IL出售总回报证券基金(SWZ)股份，交易金额达$124,845
- Css llc/il sells total return securities fund (swz) shares for $124,845
- 全回报证券基金启动400万股股票要约收购
- Total Return Securities Fund initiates tender offer for 4 million shares
- No Thanks On SWZ Rights Offering (NYSE:SWZ)
- Total Return Securities Fund announces rights offering at 85% of NAV
- CEF Weekly Review: Bulldog Is Back To Financial Engineering
常见问题解答
SWZ股票今天的价格是多少？
瑞士赫尔维蒂基金股票今天的定价为5.94。它在5.92 - 5.99范围内交易，昨天的收盘价为5.95，交易量达到44。SWZ的实时价格图表显示了这些更新。
瑞士赫尔维蒂基金股票是否支付股息？
瑞士赫尔维蒂基金目前的价值为5.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.94%和USD。实时查看图表以跟踪SWZ走势。
如何购买SWZ股票？
您可以以5.94的当前价格购买瑞士赫尔维蒂基金股票。订单通常设置在5.94或6.24附近，而44和-0.34%显示市场活动。立即关注SWZ的实时图表更新。
如何投资SWZ股票？
投资瑞士赫尔维蒂基金需要考虑年度范围5.84 - 6.21和当前价格5.94。许多人在以5.94或6.24下订单之前，会比较0.68%和。实时查看SWZ价格图表，了解每日变化。
瑞士赫尔维蒂基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，瑞士赫尔维蒂基金的最高价格是6.21。在5.84 - 6.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪瑞士赫尔维蒂基金的绩效。
瑞士赫尔维蒂基金股票的最低价格是多少？
瑞士赫尔维蒂基金（SWZ）的最低价格为5.84。将其与当前的5.94和5.84 - 6.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SWZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SWZ股票是什么时候拆分的？
瑞士赫尔维蒂基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.95和-2.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.95
- 开盘价
- 5.96
- 卖价
- 5.94
- 买价
- 6.24
- 最低价
- 5.92
- 最高价
- 5.99
- 交易量
- 44
- 日变化
- -0.17%
- 月变化
- 0.68%
- 6个月变化
- -3.10%
- 年变化
- -2.94%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%