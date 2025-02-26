Валюты / SSTI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SSTI: SoundThinking Inc
12.31 USD 0.09 (0.73%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SSTI за сегодня изменился на -0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.25, а максимальная — 12.40.
Следите за динамикой SoundThinking Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SSTI
- Nasim Golzadeh, MD, sells Soundthinking (SSTI) shares worth $23,530
- SoundThinking EVP Golzadeh sells $4336 in shares
- New Strong Sell Stocks for August 21st
- New Strong Sell Stocks for August 13th
- SoundThinking, Inc. (SSTI) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- SoundThinking (SSTI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- SoundThinking earnings missed by $0.14, revenue fell short of estimates
- Is Evolv Technologies Stock A Good Buy Ahead Of Its Q2 Results? (NASDAQ:EVLV)
- Life360 (LIF) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Craig-Hallum lowers SoundThinking stock price target on profitability concerns
- Alarm.com Holdings (ALRM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Life360 (LIF) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Earnings Preview: SoundThinking (SSTI) Q2 Earnings Expected to Decline
- Zebra Technologies (ZBRA) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- ADT (ADT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Conestoga Micro Cap Composite Q2 2025 Commentary
- SoundThinking Releases Fourth Environmental, Social, And Governance (ESG) Report
- SoundThinking to Participate in the UBS SMID-Cap Multisector Virtual Conference on June 24, 2025
- SoundThinking Stock: Opex Continues To Impact Bottom-Line, Possibly A Value Trap (SSTI)
- SoundThinking at Ladenburg Thalmann Innovation EXPO25: Strategic Growth Insights
- Cantor Fitzgerald maintains Overweight on SoundThinking, $20 target
- TipRanks’ All-Star Analyst – Who Is the Best on CRM Stock? - TipRanks.com
- SoundThinking, Inc. (SSTI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
12.25 12.40
Годовой диапазон
9.33 19.43
- Предыдущее закрытие
- 12.40
- Open
- 12.34
- Bid
- 12.31
- Ask
- 12.61
- Low
- 12.25
- High
- 12.40
- Объем
- 131
- Дневное изменение
- -0.73%
- Месячное изменение
- -2.22%
- 6-месячное изменение
- -26.51%
- Годовое изменение
- 6.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.