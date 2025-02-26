KurseKategorien
SSTI: SoundThinking Inc

12.44 USD 0.05 (0.40%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SSTI hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.16 bis zu einem Hoch von 12.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die SoundThinking Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SSTI News

Tagesspanne
12.16 12.44
Jahresspanne
9.33 19.43
Vorheriger Schlusskurs
12.39
Eröffnung
12.40
Bid
12.44
Ask
12.74
Tief
12.16
Hoch
12.44
Volumen
54
Tagesänderung
0.40%
Monatsänderung
-1.19%
6-Monatsänderung
-25.73%
Jahresänderung
7.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K