SSTI: SoundThinking Inc
12.44 USD 0.05 (0.40%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SSTI hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.16 bis zu einem Hoch von 12.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die SoundThinking Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
12.16 12.44
Jahresspanne
9.33 19.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.39
- Eröffnung
- 12.40
- Bid
- 12.44
- Ask
- 12.74
- Tief
- 12.16
- Hoch
- 12.44
- Volumen
- 54
- Tagesänderung
- 0.40%
- Monatsänderung
- -1.19%
- 6-Monatsänderung
- -25.73%
- Jahresänderung
- 7.15%
