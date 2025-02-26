货币 / SSTI
SSTI: SoundThinking Inc
11.97 USD 0.34 (2.76%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SSTI汇率已更改-2.76%。当日，交易品种以低点11.80和高点12.53进行交易。
关注SoundThinking Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SSTI新闻
日范围
11.80 12.53
年范围
9.33 19.43
- 前一天收盘价
- 12.31
- 开盘价
- 12.40
- 卖价
- 11.97
- 买价
- 12.27
- 最低价
- 11.80
- 最高价
- 12.53
- 交易量
- 206
- 日变化
- -2.76%
- 月变化
- -4.92%
- 6个月变化
- -28.54%
- 年变化
- 3.10%
