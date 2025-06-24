Валюты / SSB
SSB: SouthState Corporation
100.28 USD 0.43 (0.43%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SSB за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.85, а максимальная — 100.93.
Следите за динамикой SouthState Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
98.85 100.93
Годовой диапазон
77.74 114.27
- Предыдущее закрытие
- 100.71
- Open
- 100.74
- Bid
- 100.28
- Ask
- 100.58
- Low
- 98.85
- High
- 100.93
- Объем
- 1.059 K
- Дневное изменение
- -0.43%
- Месячное изменение
- -0.81%
- 6-месячное изменение
- 7.70%
- Годовое изменение
- 4.75%
