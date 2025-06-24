KurseKategorien
SSB: SouthState Corporation

103.40 USD 2.10 (2.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SSB hat sich für heute um 2.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 101.46 bis zu einem Hoch von 103.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die SouthState Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
101.46 103.60
Jahresspanne
77.74 114.27
Vorheriger Schlusskurs
101.30
Eröffnung
101.56
Bid
103.40
Ask
103.70
Tief
101.46
Hoch
103.60
Volumen
971
Tagesänderung
2.07%
Monatsänderung
2.27%
6-Monatsänderung
11.05%
Jahresänderung
8.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K