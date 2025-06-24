Währungen / SSB
SSB: SouthState Corporation
103.40 USD 2.10 (2.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SSB hat sich für heute um 2.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 101.46 bis zu einem Hoch von 103.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die SouthState Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SSB News
Tagesspanne
101.46 103.60
Jahresspanne
77.74 114.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 101.30
- Eröffnung
- 101.56
- Bid
- 103.40
- Ask
- 103.70
- Tief
- 101.46
- Hoch
- 103.60
- Volumen
- 971
- Tagesänderung
- 2.07%
- Monatsänderung
- 2.27%
- 6-Monatsänderung
- 11.05%
- Jahresänderung
- 8.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K