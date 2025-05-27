Валюты / SPRY
SPRY: ARS Pharmaceuticals Inc
9.41 USD 0.55 (5.52%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPRY за сегодня изменился на -5.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.38, а максимальная — 10.14.
Следите за динамикой ARS Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.38 10.14
Годовой диапазон
9.38 18.89
- Предыдущее закрытие
- 9.96
- Open
- 9.90
- Bid
- 9.41
- Ask
- 9.71
- Low
- 9.38
- High
- 10.14
- Объем
- 6.018 K
- Дневное изменение
- -5.52%
- Месячное изменение
- -19.91%
- 6-месячное изменение
- -24.30%
- Годовое изменение
- -35.10%
