SPRY: ARS Pharmaceuticals Inc
10.22 USD 0.29 (2.92%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPRY hat sich für heute um 2.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.15 bis zu einem Hoch von 10.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die ARS Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.15 10.57
Jahresspanne
9.38 18.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.93
- Eröffnung
- 10.37
- Bid
- 10.22
- Ask
- 10.52
- Tief
- 10.15
- Hoch
- 10.57
- Volumen
- 1.670 K
- Tagesänderung
- 2.92%
- Monatsänderung
- -13.02%
- 6-Monatsänderung
- -17.78%
- Jahresänderung
- -29.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K